Mint minden szülő, mindenki szeretné, ha számára a legjobb iskolában járna gyermeke. Olyan iskolát szeretne választani, ahol a gyermeke a legjobban ki tud teljesedni, olyan alapokat kap, ami a későbbi életére, személyiségére a lehető legjobb. A következő sorozatunkban az iskolaválasztáshoz szeretnénk segítséget nyújtani azoknak a szülőknek, akiknek hamarosan első osztályba megy a gyermeke.

Minden dunaújvárosi intézménynek lehetőséget biztosítottunk arra, hogy bemutassák, milyen oktatási, nevelési programmal és tanító nénikkel várják leendő dákjaikat.

Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola

A Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskolában a tanulói képességfejlesztést választottuk fő nevelési célként, ami nem csak a tanórákon, hanem a tanulók nem formális és informális tanórán kívüli iskolai nevelésében is kiteljesedik. Az alapképességek és kulcskompetenciák fejlesztésén kívül a tanulók mindennapjaiban fontos szerepet tölt be az idegen nyelvi oktatás, azon belül is az angol nyelv elsajátítására történő motiváció 1-8. osztályig.

Alsó tagozaton választható lehetőség a képességfejlesztő sakkóra, ami akár hivatásos sakkoktató, akár sakkpalota programban képesített tanítók támogatásával egyaránt folytatható. Negyedik éve működünk ökoiskolaként, az utóbbi két évben számos országos fenntarthatósági díjat elnyertünk. Tanítványaink gyakorlati felkészítése a fenntartható és élhető jövőre szintén prioritást élvező képességfejlesztési programunk.

A gyerekeket a környezet, az állatok, a bennünket körülvevő ökoszisztéma szeretetére és tiszteletére neveljük.

Két első osztály indítására készülünk a 2024/2025-ös tanévben. Egy napköziotthonos osztályt szeretnénk indítani, ahol az angol emelt szintű oktatás előkészítése, majd kiteljesítése lesz a fő képzési irányvonal. Másik osztályunk képzési formájának pedig az egész napos iskolai oktatás-nevelést választottuk kéttanítós modellel, azaz iskolaotthonos osztály kialakításra készülünk délelőtt, délután. Az iskolánk iránt érdeklődő óvodásokat a tavasz folyamán négy alkalommal fogadjuk játékos foglalkozásokon, ahol jövendő elsőseink ismerkedhetnek az iskolával és a tanítókkal. A foglalkozások kellemes hangulatban telnek, örömünkre szolgál a gyermeki és a szülői érdeklődés. Tanítóink a szomszédos óvodák meghívását elfogadták, két alkalommal személyesen is ellátogattak az óvodásokhoz bemutatkozni.

Közeledik a beiratkozás időpontja: 2024. április 18-19-én, szeretettel várjuk az iskolánkba beiratkozókat, jelentkezőket.

Árvai Gyöngyi intézményvezető

Elsős beiskolázás 2023 - 1

1.a osztály – angol emelt szintű osztály

Tanító: Fábiánné Rajcsányi Magdolna – „A következő tanévben az 1. a osztályt fogom vezetni. Ebben az osztályban az angol nyelvet emelt szinten fogják tanulni a gyerekek, napköziotthonos rendszerben. Számomra fontos, hogy a gyerekek használható ismereteket kapjanak, ilyen az angol nyelv, mely iskolánk legrégebbi jellemzője. A másik terület az iskolai sakkoktatás – mely a gyerekek gondolkodási képességét rendkívül jól fejleszti -, több mint tíz éve támogatom, iskolai és területi sakkversenyek szervezésével is. Pedagógiai munkámban fontos, hogy a gyerekek önállóak, önmagukért felelősséget vállalóak, elfogadóak és aktívak legyenek, ismerjék környezetüket, városunkat. A tanulási folyamatok során szeretném megőrizni és megtartani a gyerekek kíváncsiságát, nyitottságát!”

1.b osztály – iskolaotthonos osztály

Tanítók:

Gulyásné Dorka Violetta – „15 éve vagyok ezen a pályán és 5 éve tanítok ebben az iskolában. Pár éve megszereztem a fejlesztő-differenciáló szakpedagógusi végzettséget is. Az iskolaotthonos osztályba várom a leendő elsős gyermekeket, ahol Szabó Tünde kolléganővel leszünk osztályfőnökök. Nagyon fontosnak tartom az iskolába lépő kis elsősökkel a személyes kapcsolat kialakítását, az érzelmi-szellemi-lelki nevelést támogató, biztonságot nyújtó légkör megteremtését. Az iskolában eltöltött időt a gyermek aktivitása, és érzelmi kiegyensúlyozottsága, a pedagógus szaktudása és személyisége, a szülők támogató hozzáállása teheti igazán sikeressé. Tehát fontosnak tartom a gyermek-szülő-tanár közötti bizalmon alapuló jó kapcsolat kialakítását. Arra törekszem, hogy a tanulási folyamat észrevétlen személyiség-gazdagító tevékenység legyen, hogy a gyermekek örömmel éljék meg saját fejlődésüket.”

Szabó Tünde – „Közel 30 esztendeje tanítok. Munkámban a folyamatos önképzés, megújulás, igényesség jellemez. Nagy öröm számomra, hogy iskolánk alsós énekkarának karvezetőjeként is tevékenykedhetem. Az elsősök fogadására mindig izgalommal készülünk. Leendő osztályunk iskolaotthonos formában indul majd, így az egész napi tanulás rugalmas keretek között folyik. A tanulás és a játék egymást váltva illeszkednek be a mindennapokba. A széleskörű ismeretek elsajátítása mellett a praktikus életszemlélet is alapja a munkánknak. Fontos számunkra hogy a gyerekek szeressék az iskolát, a tanulást, képességeik folyamatosan fejlődjenek, váljanak nyitottá a világra, találják meg, miben tehetségesek. Óráimat sok tevékenykedtetéssel, mozgással, mesével, mondókával, énekkel kísérem. Használom a digitális világ nyújtotta lehetőségeket is. Mindennapos nálunk a mozgásos fejlesztés, az énekes népi játékok, a rajzolás és a barkácsolás. Nem telik el nap alkotás nélkül. Valljuk, hogy a tudás megszerzése mellett a művészetek megszerettetése is fontos feladatunk, hiszen gyermekeink csak így válhatnak érzelmileg is intelligens, teljes emberekké.”