A dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola kisdiákjai március 5-én, kedden különleges író-olvasó találkozón vettek részt. Az intézmény vendége Szegedi Katalin író és illusztrátor volt, aki nem egyedül érkezett a gyerekekhez, hiszen Lenka és Palkó, meséinek hősei is elkísérték. Az író mindemellett természetesen történeteit is magával vitte az összejövetelre, meséivel elbűvölte közönségét. A tanulók nagyon élvezték az eseményt, az író pedig a találkozó végén még dedikált is néhány könyvet az ifjú rajongói számára.

Forrás: Móricz iskola