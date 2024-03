A folytatásban elmondta az elnök a következőket:

- Nagyon szép helyen található a bázisunk Dunaföldvár északi területén a korábbi Kendergyár szomszédságában. Sajnos a korábbi években gyakran előfordult, hogy a nagyobb közösségi rendezvényeink helyszínére rendbe hozott területünket elöntötte a Duna. Az idei évben egy nagy segítséget, a telepünkhöz közeli vízparti területet kaptunk a városunk önkormányzatától. Ennek a tavaszi rendbetételére szerveztük meg a mostani nagy létszámot megmozgató társadalmi munkát.

Kisbabával is

Fotó: Balogh Tamás

Vízállóak voltak - esőben is dolgoztak

- A januári közös munkánk is esős időben zajlott, akárcsak a mostani. Mese nincs, vízi egyesület révén nem ijedhettünk meg a csapadéktól, ezért többször is átkellett öltöznünk, mire végeztünk a betervezett feladatokkal. A jelenlévő csapatunk ezúttal is mindenféle korosztályból tevődött össze, és nem válogattak a feladatok közül. A programban tereprendezés, a bozótosok megfésülése, hulladékgyűjtés is szerepelt. A ránk váró munkák alapjait raktuk le. A látványos, igazi parkosító munkák majd ezután következnek - tette hozzá Vácz Zsolt.

Szorgos kezek

Fotó: Balogh Tamás

- A céljaikról is mondana néhány gondolatot?

- Egy olyan közösségi területet szeretnénk kialakítani, amit a városunk többi lakói is kedvük szerint használhatnak az elkészülte után. Rendezett környezetet szeretnénk kialakítani, ahol kültéri asztalokkal ülő alkalmatosságokat helyezünk el az erre sétálók, kirándulók, vagy éppen a pecások számára. Természetesen a mi tagságunk is örömmel fogja használatba venni az újjászülető területet. Ez egy igazi, barátságos közösségi tér lesz.