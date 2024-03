Az esetről március 1-jén számolt be a Fema. Névtelen bejelentést és információkat kaptak ők is és a NOÉ Speciális Kutató-Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesületet csapata, miszerint Perkáta külterületén egy házban körülbelül 30 kutyát tartanak. A helyszíni adatgyűjtés megerősítette azt, hogy az ingatlannak állandó lakója nincs, a kutyákat időnként látogatják, mozgatják, viszont az épület alapterülete nagyon kevés ennyi kutya elhelyezésére, a bezárt állapot is aggályos.

Fotó: Fema engedélyével

Be kell menni értük!

Az állatvédők hallották a kutyusok hangját az utcáról, és a rendőrség segítségét kérték. Mint írták, a jogszabályok és törvények figyelembe vételével a rendőrség nem mehetett be az ingatlanba a gazda távollétében. Ez mondjuk számomra érthetetlen, hiszen ha látható, hogy baj van, miért ne mehetnének be a rend és a törvény őrei? Az állatvédők ekkor a NÉBIH – Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóságtól kértek segítséget, állatkínzás és szaporítás gyanúja miatt. Az igazgatóság három munkatársa (köztük hatósági állatorvos) érkezett is Budapestről a megadott címre. A feltárt bizonyítékok és a helyszíni felmérés után azt a döntést hozták, hogy az ingatlanban szemlét kívánnak tartani. Ehhez a rendőrség biztosítani köteles a segítséget, így hivatalosan is bejutottak a házba. Az ott látott elborzasztó és sokkoló körülmények minden jóérzésű embert megviselnének.

Borzalmas, szörnyű körülmények

Az ingatlan előtérben egy macskáknak való szállítóboxban volt bezárva egy anyakutya a kölykével. A következő helyiségében alig egy négyzetméteres ketrecbe volt zárva két nagytestű kutya, egy másik kis ketrecben négy csivava volt, a szobában szabadon engedve találtak körülbelül négy mopszot, tizenegy csivavát és még két nagytestű kutyát, valamint további hét kutya is ketrecben volt.

Fotó: Fema engedélyével

Mindösszesen huszonnyolc kutyát találtak 25-28 négyzetméteren, víz és élelem nélkül. Nem volt megoldott a ház szellőztetése, a kutyaürülék és vizelet vastagon borított mindent, a szag gyakorlatilag fojtogató volt. A hatóság az állatkínzás gyanúját megállapította, így a feltételezett bűncselekmény miatt a rendőrség helyszínelést, és a kutyák lefoglalását kezdeményezte.

Az összes kutyust bűnjelként foglalták le, és a Fema állatotthonba kerültek rendőrségi zár alá. Általánosságban elmondható, hogy a kutyák többsége oltatlan, transzponderrel nem rendelkeznek, és az egészségi állapotukra veszélyes helyen, több jogszabályt megsértve tartották őket.

Köszönet az állatmentőknek is!

Fotó: Fema engedélyével

A Fema hatalmas köszönettel szólt a NÉBIH és a rendőrség munkatársainak, az önkormányzatnak és a jegyzőnek is, hogy az állatok védelmében így felléptek és megindították az eljárásokat. Az állatvédők természetesen segítenek a hatóságnak az ügy felgöngyölítésében, és bizony megdöbbentő információkat közöltek az előző gazdát illetően, aki egyébként jelen volt a kutyusok kiemelése során, és akiről tudni vélik, hogy több menhellyel, állatmentő szervezettel állt kapcsolatban, dolgozott nekik. A bűncselekmény megállapítása innentől a hatóság feladata. A Fema tagjai pedig azon lesznek, hogy egy várhatóan hosszabb folyamatot követően szerető családra lelhessenek ezek az állatok.