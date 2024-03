Március második hétvégéjén a vásár egy igazi közösségi eseménnyé nemesedett a jelenlegi szervezők, a település közművelődési szakemberei jóvoltából. Ahol nem csak shoppingolni, de beszélgetni is szívesen álltak meg a szép számmal érkező résztvevők. Sok árus kínálta a portékáját, köztük többen a húsvéti ünnepség hangulatához elengedhetetlen dekorációs kellékeket is. De vásárolhattak kerti növényeket, kürtöskalácsot, házi tésztát, más finomságokat, illőolajokat, ékszereket, vagy akár mézet, viasz gyertyát is.

Nagy volt a nyüzsgés a kreatív asztal körül. Ahol a gyerekek virághagymát ültethettek, vagy húsvéti dekorációt, kedves nyuszis díszt készíthettek.

A várakozó hangulathoz és a piac sikeréhez a közösség aktivitáson túl az időjárás is hozzátette a magáét, ugyanis a vasárnap délelőtt szép tavaszi időjárással egészítette ki a rendezvényt.