- Otthon csak kuktaként. Kisebb konyhai műveleteket bíz csak rám a feleségem- magyarázza Magyar András, a DSZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola igazgatója.

- Ez nemcsak arról szól, hogy ő sokkal ügyesebb ezen a téren nálam, hanem a konyhán keresztül lehet bemenni a kamrába, az pedig mostanában tiltott terület számomra. De itt az iskolában más a helyzet. Most volt nálunk a Húsvét, tavasz, költészet című témahét, amelyben számos érdekes program szerepelt. A projekt egyik eleme a kalácssütés is volt. Ez utóbbit most megtanulhattam az egyik diákunktól. Természetesen a kevésbé esztétikus kalács lett az enyém. De mint mindenben, itt is úgy vélem, hogy nem a külsőségek, hanem az eredmények a lényegesek.

- Ez a konyha azért egészen más, mint otthon. Nagy gépekkel dolgoznak itt a diákok...

- A megújult szakképzésben már a 9. osztály végén egy ágazati alapvizsgát kell tenni a gyerekeknek. Először mi is nagyon féltünk, hogy mi lesz majd a 15 éves gyerekekkel ilyen nagy ipari berendezések között. De mint láthatják, nagyon szépen teljesítenek. Nemcsak a mi konyhánkban, hanem még nemzetközi megmérettetéseken is.

- Ahogy olvastuk a közösségi oldalán a közelmúltban is szép sikereket is értek el…

- Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a vendéglátós tanulóink vállalták, hogy megmérettetik magukat a Kecskeméti SZC Széchenyi István Technikum jubileumi gasztronómiai versenyén. Cukrász kategóriában Paksi Viktória 12. F osztályos tanuló képviselte iskolánkat.

A Viki és oktatója, Bedő Andrea által megálmodott vaníliás-kumkvat monodesszert, mandarinzselé ostyadekorációval, belgacsoki-ganache zselégolyóval tökéletesen megmutatta, hogy a cukrászat igazi művészet. A 12.-es vendégtéri szaktechnikusok közül Jelinek Jade és Kocsis Boglárka is bebizonyította, hogy komoly szakmai tudást szerzett intézményünkben. A feladatuk igen összetett volt: a koktélkészítés és a dekantálás mellett tökéletes latte art-ot kellett kreálniuk. A felkészülésüket Bíró-Budai Ildikó és Sass Imre segítette.

És végül, de nem utolsósorban Száraz Alexa (3/11. B) és Bara Norbert (10. F) szakács tanulók Kelemen Zsolt tanár úr irányítása alatt egy ezüstérmes ételsort alkottak meg a kötelező főelem, a kacsa felhasználásával. A rosé kacsamell, karfiol-és lilakáposzta-krém, medvehagymamajonéz, lilahagymás-káposzta jus, sós mille-feuille nemcsak csodásan hangzik, de mennyei ízekkel bírt, így zsűri a második legjobbnak ítélte. Nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen kollégákkal és diákokkal dolgozhatok együtt.

Magyar András kalácsa (Bedő Andrea receptje alapján) :

A kalács hozzávalóinak szerencsés, ha azonos a hőmérséklete. Tehát legyen szoba-hőmérsékletű a liszt a tojás és a vaj is. Először a langyos cukros tejben futtassuk fel az élesztőt. Majd mikor szépen megdagadt, dolgozzuk össze jó alaposan a többi hozzávalóval. Már csak türelmesnek kell lennünk, amíg szépen megkel a tészta, ez egy bő óra. Ne pihenjen huzatos és hideg helyen, ha szépen kelt süteményt szeretnénk, s ezt követően jöhet a nyújtás és a fonás. Újabb pihentetést követően megkenjük felvert tojással már a sütőlapon, s tehetjük is az előmelegített sütőbe.



Receptek

Fonott kalács

550 g liszt

½ tk só

25 g élesztő

100 ml tej

150 ml tejszín

3 ek cukor

50 g olvasztott vaj

2 tojás

1 citrom reszelt héja

200 fokon 35 perc

Fonott kalács sós

1 dl víz

1,5 dl tej

15 g élesztő

1 tojás

550 g liszt

25 g cukor

8 g só

120 g puha vaj

200 fokon 35 perc