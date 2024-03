A jubileumi rendezvényt a Munkásművelődési Központ színháztermében rendezték meg március 7-én délután. Az ünneplőket Gyenes Józsefné, a lakásszövetkezet elnöke köszöntötte, aki immáron kilenc éve tölti be ezt a tisztséget.

Fotó: Laczkó Izabella

Mint azt beszédében felidézte, 1961. október 20-án (pontosan ezen a napon született lapunk főszerkesztője is- a szerk.) alakult meg az első dunaújvárosi lakásszövetkezet, amely a Gagarin nevet kapta. 1964. március 3-án létrejött a Batsányi Lakásfenntartó Szövetkezet, majd az év november 5-én a Dózsa Lakásfenntartó Szövetkezet is megkezdte a működését.

Erről a korabeli Dunaújvárosi Hírlap egy rövid hírt közölt, miszerint megalakult a város harmadik lakásszövetkezete, a Vasmű kultúrtermében tartott közgyűlésen 163 alapító tag vett részt. Sorra épületek akkortájt a lakások, még ebben a lapszámban jegyezték azt is, hogy a Dózsa György úton 41 lakás műszaki átadása zajlott, a Castrum negyedben (Római városrész) pedig 82 lakás készült el, amelyekbe két hét múlva költözhettek a lakók.

Idővel újabb szövetkezetek alakultak, a Duna és a Weiner. Aztán 1977. január 1-jén egyesület a Dózsa és a Batsányi, majd 1980 januárjában a Duna és a Weiner is csatlakozott hozzájuk. Mára a Dózsa Lakásfenntartó Szövetkezet 93 gazdálkodási egységgel működik, amely 3535 lakást foglal magába. A szövetkezet és a gazdálkodási egységek közötti kapcsolatot pedig 57 küldött látja el.

Gyenes Józsefné hangsúlyozta, az évek során a szövetkezet nem csupán lakóhelyek sorát hozta létre, hanem egy élő közösséget, ahol generációk nőttek fel, s osztották meg életük legfontosabb pillanatait. Ahogy változik a világ, úgy a szövetkezet is folyamatosan fejlődik, hogy megfelelhessen a kor elvárásainak, igényeinek. Új technológiák, fenntarthatósági törekvések és a közösségi élet új formái várják, hogy beépítsék őket mindennapjaikba. Az elnök szólt arról is, hogy a gazdálkodási egységek, vagyis a társasházak folyamatosan törekednek a felújításokon, állagmegóvásokon, korszerűsítéseken. Nagyon sok épület átesett energetikai felújításon, homlokzatszigetelésen, tetőszigetelésen, fűtés korszerűsítésen, nyílászáró cserén. Több helyen megtörtént már a liftfelújítás, a villamoshálózat felújítása, az ejtő és alapvezeték csere, sőt, némely lépcsőházakban kicserélhették már a postaládákat, kaputelefonokat is, és kamerarendszert telepítettek. Mindezek összességében több milliárd forintos fejlesztést jelentenek.

Fotó: Laczkó Izabella

Gyenes Józsefné kiemelte, ehhez szükség volt a küldöttek, a közös képviselők iránymutató rátermettségére, hogy a saját közösségüket a fejlődés útjára tudják állítani. Nem könnyű a feladatuk, sok múlik a kitartásukon, türelmükön, segítőkészségükön, hiszen a lakók életfelfogása, hozzáállása is sokszínű. Köszönettel szólt nekik, a szövetkezet munkatársainak, és vállalkozóiknak, akik a jubileumi ünnepség megvalósulását is támogatták.