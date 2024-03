A Halászléfőző verseny a tavalyinál már sokkal népszerűbb volt, a meghirdetett időpontban tíz asztalt számoltunk meg, amely mellett rotyogott a bográcsban a hallé, de tárcsán is sültek a finomságok és a jelek szerint volt, ahol még halfasírt is készült erre az alkalomra. Egy bizonyos, aki részt vett a versengésen, az a szemerkélő eső ellenére is jól érzet magát. A zsűri elnöke Motyovszki Mátyás önkormányzati képviselő volt, tagjai pedig Tóth Imre, a Carissa Sportegyesület elnöke, Dancs László, a Dunagyöngye halászcsárda konyhafőnöke, Szabó András, a Pajti grill büfé tulajdonosa voltak. Az eredmény végül a következőképpen alakult: I. Hely: Let's go fishing, II. Hely: Főkoholisták, III. Hely: Rock-onok, Különdíj: Szálkátlanok.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Az ingyenesen látogatható eseményre Kárdási József b.v. ezredes, b.v. főtanácsosnak köszönhetően a Pálhalmai B.V intézet is kitelepült, így közelről is meg lehetett ismerni a rabszállító autót, és kutyás bemutatót is tartottak a szakemberek. A gyerekek örömére ott volt Ricsi bohóc és Bing nyuszi és barátai (mesehősök a színpadon) is, de ingyenes ügyességi programokat is hoztak a Tudj Többet- Élj Jobban Alapítvány jóvoltából. Többször is bemutatót tartott az Imrei Budo harcművészeti klub és csodálhatták az Impulse tánciskola fellépését is.

A zenei kínálatban szerepelt retro disco Dj Pepével (Remix Disco), Liszkai Öcsi retro zenei fellépése, a P.E.N.É.S.Z. együttes (Rock & Blues), Merci B, Dj Harki, a Fiesta (Csordás Tibor) és a Groovehouse fellépése is.