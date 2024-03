A kulcsi katolikus kápolna elhelyezkedése, és mérete miatt a település képet meghatározó épület. Azonban az egykor ültetett tuják mára már elöregedtek, gondozás hiányában már nem tettek hozzá a kápolna megjelenéséhez. Szeleczky Csaba plébánost kérdeztük a részletekről:

– A tujákat kivágattuk Szabó Zoltán, Varjú László és Varjúné Müller Ágnes segítségével. Így szép, letisztult arculatot kapott a kulcsi római katolikus kápolna. Hamarosan, mint egy negyven év elhanyagoltság után belül friss festést kap majd az épület és a nyílászárók cseréje is megvalósul majd a Rácalmás-Kulcs Római Katolikus Plébánia saját finanszírozásában. Az épületre igazán ráférne egy külső tatarozás is, amellyel kapcsolatban már megkerestem Jobb Gyula polgármester is, reményeim szerint ebben is előre tudunk majd lépni hamarosan- mondta el Szeleczky Csaba plébános.