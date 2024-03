A megmérettetésre negyvenhárom csapat jelentkezett, amely összesen százhuszonhat versenyzőt jelent. A diákok angol és német nyelven mérhették össze tudásukat, külön az 5-6., illetve 7-8. évfolyamosok. Erről már a Dózsa György Általános iskola számolt be annak apropóján, hogy diákjaik is indultak ezen a verseny. Mint azt részletezték, minden kategóriában elsőként írásbeli fordulón vettek részt a csapatok és a feladatok kitöltése során a szókincset és a nyelvtani tudást mérték fel a szervezők. Kategóriánként a legjobb nyolc csapat szóbeli fordulón is számot adott idegen nyelvi tudásáról és ez után hirdetett eredményt a zsűri. Büszkén adott hírt arról a Dózsa iskola, hogy a Galambos Szonja, Pék Léna Nóra és Trautmann Gábor 6.b osztályos tanulóik alkotta Engelkinder nevű csapatuk a harmadik helyezést érte el a nagyon erős, többnyire nemzetiségi iskolákból érkezett versenyzők között.