A Pannon Oktatási Központ Gimnázium március 14-én, pí napot tartott. A pí nap frappáns módon a pí értékével megegyező számú dátumra (03.14) esik, így az iskolában csapatversenyt szerveztek. Amint arról az intézmény közösségi-oldalán beszámolt előzetes feladatként a pí szót tartalmazó szavakat kellett gyűjteni, a csúcs 1360 szó volt. A programon a gyerekek egyebek mellett megtanulták, hogy a pí Chopin nevében is megtalálható, valamint megismerkedtek a pí-vel matematikai szempontból is, de sorversenyen is megküzdhettek egymással. Az 1. helyezett csapat tagjai: Burkovics Blanka, Osvald Hanga, Pribitek Ármin, Kovács Boton és Gévai Effi.