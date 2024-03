Kérdeztük az árusokat, hátha ők tudják, mi ennek a magyarázata. Két okot is említettek, az egyik, hogy észrevehetően visszafogottabban vásárolnak a vevők, már nem „divat” óriási feneket keríteni az ünnepnek, legalábbis a gasztronómiát illetően. A másik ok, ami mértékletességre inti a vásárlókat, az az, hogy nem szeretnék, hogy a húsvétról megmaradt maradék végül a kukában kössön ki. Hozzátették azt is, hogy az sem segít, hogy a multik nyomott árakkal dolgoznak.

A választék tekintetében nem panaszkodhatnak a vásárlók

, azok, akik nem szakítva a hagyományokkal, idén is a jóféle házi sonkát és a füstölt csülköt keresik. Utóbbi olcsóbb, már 3300 forintos kilónkénti áron megkapható, viszont a sonka a legtöbb helyen 4700 és 5500 forint közötti áron mozog. Elmaradhatatlan velejárója a húsvétnak a tojás, amihez meglepően kedvező áron juthatunk hozzá, ha szánunk rá időt, és eggyel több kanyart teszünk a piacon. A jércetojás már 55 forintos áron elérhető, a „normál” (M-es) tojás ára 70 forinttól indul, de a legtöbb helyen 90 forintért kínálják az árusok. Az újhagyma és a piros retek sem hiányozhat az ünnepi asztalról, mindkettőnek csomagját 300 forintos áron szerezhetjük be, de a tetszetősebb újhagymáért helyenként 350-et, míg a retekért 390-et kérnek. Egy ideje egyre nagyobb népszerűségnek örvend a medvehagyma, aminek végképp megkezdődött a szezonja, a standokon 600 Ft/csokor áron találkozhatunk vele.

A sonkához visszatérve! Általában a felhasználási módja a sima főzés, esetleg némi fűszerezéssel felturbózva. De némi időt rászánva, egyszerűen tehetjük a szokásostól eltérővé, egy kicsit „izgalmasabbá”.

Kiindulási pontként felejtsük el azt a népi eljárási módit, hogy ahány kiló a sonka, annyi óráig kell főzni. Szögezzük le: ez tévhit.

Főzés közben sonkát időnként villával szurkálni kell, így állapítjuk meg a készültségi szintjét. (Az egy kiló/egy óra már csak azért sem működik, mert más-más edényben más a főzési idő, nem is beszélve a füstölt sonkák, lapockák, tarják különbözőségéről.)

No, ezt tisztáztuk, nézzük a lényeget, egy jó kis húsvétra (is) ajánlott receptet.

A nyers, füstölt sonkát félcentis szeletekre vágjuk, majd egy magas falú serpenyőbe helyezzük. Annyi vizet öntünk rá, amennyi éppen ellepi, majd addig főzzük, míg majdnem készre puhul a sonka. Ezután kivesszük a főzőléből, és egyenletesen megkenegetjük a mézből, a mustárból és a balzsamecetből álló páclevünkkel (az alapanyagok mennyisége ízlés és fantázia kérdése). Amikor ez megtörtént, akkor egy hőálló edénybe zsiradékot (a sertészsír a leginkább ajánlott) teszünk, és megsütjük a szinte már főtt sonkát. Tálaláskor újhagymát, piros retket, főtt tojást, főtt krumplit, vagy friss kenyeret adhatunk hozzá.