A Carpigiani nevű cég gyakorlatilag a világ összes pontján megtalálható, eszközeik a fagylaltozók, cukrászdák – mondhatni – alapkellékei. A gépgyártás mellett tanfolyamokat is tartanak, valamint bizonyos időközönként versenyt szerveznek, amelynek keretében előbb országosan, majd regionálisan, végül pedig világszinten megmérethetik magukat a fagylaltok kreatív készítői. Damniczki Balázs régebb óta versenyzője már a megmérettetésnek; 2017-ben az európai bajnoki döntőbe került.

A fehérvári cukrász lett az első a hazai fordulóban

Forrás: Gelato Festival World Masters

A március 5-i, keddi, budapesti, Gelato Festival World Masters névre hallgató versengés a magyarországi forduló volt, amelyet a Sirha Budapest Nemzetközi élelmiszeripari szakkiállítás keretében rendeztek meg, innen jutott tovább a fehérvári érdekeltségű cukrászmester a jövő évben megrendezendő regionális döntőbe, ahonnan egy versenytársával közösen esélye lesz "kvalifikáltatni" magát a még több országot megmozgató bajnokságra – számolt be róla társlapunk, a feol.hu.

Idén Burrata névre keresztelte nevezett fagylaltját. Nem véletlen a név: a hűsítő finomságban egy olasz, a mozzarellához hasonló sajtfajta bújik meg, amely kettévágva egy lágyabb, a túró és a sajt közötti átmenetre emlékeztető belsőt takar. Ezt, az enyhén sajtos, naturális ízt bolondította meg mangós-maracujás öntettel. Utóbbi nem mellesleg hideg technológiával készült, amely azt jelenti: a gyümölcsök a maguk frissességében, nyersen találhatók meg a fagyiban.

Balázs elmondta, a háromtagú zsűri két tagja egyáltalán nem talált kivetnivalót a fagylaltban,

azt mondták, úgy tökéletes, ahogyan van, így készüljön el vele a jövő évi nagyobb megmérettetésre is.

A harmadik zsűritag azt nehezményezte, hogy itt-ott sajtdarabokat észlelt a kóstolás során – de az összkép így is megnyerő volt számára, számukra.

Úgy tudja, az értékelési szempontok alkalomról alkalomra a következők: 40 százalékban számít az íz, 30 százalékban az állag, 20 százalékban az ötlet, a kivitelezés, 10 százalékban pedig a prezentáció, hiszen az eseményen el kell mondani, miért éppen az adott fagylaltot készítette el a mester, s mi a különlegessége.

A nyertes fagylaltmesterek továbbjutottak a 2024-ben Bolognaban megrendezendő Gelato Festival magyar döntőjére, ahol a kilenc versenyző közül majd a legjobb kettő jut tovább a világdöntőre és képviselhetik Magyarországot az 5 kontinens legjobb fagylalt ízeit kereső világbajnokságon.

Hogy Balázs esetében mi volt a különlegesség?

Csakis természetes elemekkel, technológiákkal dolgozott, még annak ellenére is, hogy a versenyen helye van az ipari – azaz félkész termékekből készült – fagylaltoknak is. A fehérvári cukrászmester a fagylaltot a saját műhelyben készítette el, lefagyasztotta, s a díszítésekkel együtt a fővárosba, a versenyre szállította, ahol már "csak" tálalnia kellett azt az ítészeknek.

Az eseményen fagylalt kóstolót is tartottak, amelyen a 2022-ben és 2023-ban kiválasztott hat döntős a győztes ízekkel együtt mutatkozott be, így Dunaföldvárról két cukrászda is.

Az előző két év hat döntőse között két dunaföldvári cukrászda volt, a Tóth és a Marcipán - ők is bemutatkoztak döntős ízeikkel

2022-ben az első helyezett Tóth Norbert lett a Tóth cukrászda képviseletében „Karibi kávé miso karamellel” ízesítéssel (karibi kávé zselé miso karamellel és rummal).

2023-ban harmadik lett Nagy László a dunaföldvári Marcipán Cukrászdából, a „Mandulás Fehércsoki” ízzel (fehér csokoládé és mandula gelato).