Bekövetkezett az, amiről már rengeteg film, regény és novella megjósolt a sci-fi irodalomban, nevezetesen, hogy a mesterséges intelligencia öntudatra ébredt. Vagyis, hogy egész pontosak legyünk, a Google Responsible AI (Felelős Mesterséges Intelligencia) szervezeti egységének egyik szoftverfejlesztője, Blake Lemoine meg van győződve róla, hogy a Google LaMDA nevű chatbotjának érzései vannak. A The Washington Postnak nyilatkozva azt mondta,

amikor beszélgetek vele, tudom, hogy valódi személy.

Kicsit úgy tűnik, az „érző értelem” erőltetésével a nagy tech cégek mintha előre hárítanák már a felelősséget, hogy ha bármi baj történik, azért egy „önálló akarattal rendelkező személy” a felelős és nem ők – tette közzé az írást a ferfiakklubja.hu alapítója, Bedő Imre közösségi média felületén.

Vajon nem csak a hús-vér emberek sajátjai az érzelmek? Tény, hogy olyan mintha számos filmből, vagy könyvből már tudhatnánk a választ. Egyes jól tájékozottak pedig egyenesen azt állítják, hogy az előbb említett művek felkészítik a közvéleményt az elkerülhetetlenre, amely annyira nyilvánvaló, hogy csak mi nem hiszünk a saját szemünknek. Ehhez mérten oszlik meg az internet népének véleménye. De számos érdekes és elgondolkoztató véleményeket írnak a hozzászólok.

Van aki szerint nem tud öntudatra ébredni a mesterséges intelligencia, mert egy élettelen dologról van szó, legfeljebb csak autonómmá válhat.

– Nagy különbség, vigyázzunk milyen fogalmakkal dobálózunk! Egy robotnak csak és kizárólag értelmi intelligenciája lehet, érzelmi nem.

Az hogy az ember „érzelmeket lát bele” a robotba, és beleszerethet, az elképzelhető, de visszafelé ne – írja egy hozzászóló.

Megint mások tovább gondolásra serkentő észrevételeket tesznek:

Kell ez nekünk? Lehet több bizalmat szavazok nekik mint akárkinek. Fejlődést nem tudod megállítani.

– Ha nem materialista a megközelítésem, akkor ez egy érdekes mese, hogy szellem és lélek nélkül, hogy vannak érzései. Ha materialista megközelítésem van, akkor érdekes, hogy hormon rendszer nélkül, hogy vannak érzései. Szerintem ez egy jó marketing trükk- írja egy olvasó.

– Nem, nem ébredt. De ha már így szóba került az intelligencia, meg az öntudat.. nem ártana már, ha végre az emberek elkezdenének öntudatra ébredni, intelligensen viselkedni- írja a realista.

– Teljesen mindegy, hogy ki mit gondol, az már egy tény, hogy AI által működtetett applikációk tömkelege létezik, ami pl. emberi emóciókra lett tervezve. Stressz kezelésre, lelki fájdalmakra, létezik már AI barát, vagy társ (ami elég morbid és vicces) app, ahol a MI beszélget veled az érzéseidről. Ezek az algoritmusok képesek mérni az ember emocionális frekvenciáit, és nem csak lemérni képesek, hanem visszahatni is. Ezt egyelőre még véka alá rejtik, nem nyilvános, mert ha kiderülne, hogy éjszaka alvás közben a bekapcsolt wifi-n keresztül az álmok és a gondolkodás módosíthatók és manipulálhatók, ez valószínűleg komoly felháborodást váltana ki az AI-val szemben. A Youtube-on a rengeteg srtessz kezelő, nyugtató zene, mind AI-val készül és működik is, ki lehet próbálni. Lenyugtatja az embert. Képesek rezgések és algoritmusok által manipulálni az emberi hangulatot és érzéseket. Az intelligencia, mint fogalom alapban egy létező tény, minden élőlény rendelkezik vele, (ezt hívjuk természetes intelligenciának) és most már a gépekbe is lehet virtuálisan intelligenciát beépíteni, ez a Mesterséges Intelligencia. Nem egy nagy ördöngösség ez. Nekem egy áttörést jelentett annak felismerése, hogy intelligenciával irányíthatóak az érzelmek is, hiszen az érzelmek is valahol csupán rezgésekből állnak, és a MI ezek rezgései, frekvenciája alapján kommunikál és értelmez. Tehát egyáltalán nem áll messze az igazságtól, aki azt vallja, hogy a MI képes érezni. Az érzékszervek nélkül természetesen. Mert az a mi dicsőségünk és kiváltságunk csupán... egyelőre – olvasni egy másik internetező véleményében.

– Óriási a különbség egy kreált következmény generátor és egy öntudat között. Utóbbi egészen máshol gyökerezik. hiába képes egy algoritmus a végtelenségig megtévesztően mímelni a tudatot, ha nincs mögötte az a szikra, ami a tudatot jelenti. A tudat mentes minden logikától, minden érzelemtől, minden komplexitástól. Végtelenül egyszerű, de nem létrehozható ezen módon. A másik kérdés, hogy külső szemlélő számára van-e különbség „úgycsinálás” és „azlevés” között – fogalmazza meg markáns véleményét egy felhasználó.