A térségünkben is számos közösségi tojásfát készítenek. Az elmúlt években Dunaföldváron a hivatal előtt, Rácalmáson a Jankovich-kúriában, vagy Kulcson a szociális intézmény előtt is látványos dekorációt készítettek az ünnepek ünnepe előtti időszakban. Még vármegye tojásfája is készült az elmúlt évek során Alsószentivánon, ahova Fejér vármegye minden települése elküldhette a saját dísztojását.