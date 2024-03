Az ünneplő közönséget Horváth Zsolt polgármester jegyzetek nélkül köszöntötte. A beszédéből idézünk:

- Amennyiben egy negyvenperces beszéddel készültem volna, akkor statisztikai adatokkal halmoznám el önöket. Azzal, hogy hány kilométer járdák és utak, milyen közintézmények épültek. Én viszont úgy érzem, hogy a visszatekintésemet nem innét kell megközelíteni. A mesterséges intelligenciát megkérdezve, a városunkról rengeteg általunk ismert statisztikai adatot fog felsorolni. Egy dologról viszont az adatbázisok nem beszélnek, hogy kik lakják ezt a települést és mit tesznek érte, hogy város legyen? Az épített környezetünk is nagyon fontos. De, ha mi nem töltenénk meg emberi tartalommal, akkor ez csak egy kőhalom lenne. Mi tesszük széppé és otthonossá. Mi locsoljuk meg a házunk előtti virágokat és a frissen ültetett fákat is. Otthonossá és lakhatóvá tesszük. Elvisszük a gyermekeinket az iskolákba, hogy majd kiművelt emberek lehessenek. Elmegyünk dolgozni. Mi fogjuk anyagilag és szellemileg is gyarapítani a városunkat. Ma azokat fogjuk kitüntetni, akik sokat tettek azért, hogy sikeresek legyünk vagy, hogy a jó hírünket továbbra is megerősítsük.

Az ünneplők

Fotó: Balogh Tamás

Ez után a díjak és elismerések átadására került sor

Elsőként a városismereti, várostörténeti vetélkedő dobogósait köszöntötték. Harmadik helyezést a Magyar László Gimnázium Prajda Adrienn, Schiefer Mária Viktória és Appelshoffer Anna alkotta csapata érte el, felkészítőjük Rabóczki Ildikó. A második helyen végeztek a Beszédes József Általános Iskola diákjai: Nagy Eszter, Szuszics Lujza, Váradi Eliza, felkészítőjük Keresztes Katalin. Ugyancsak ennek az iskolának a tagjai adták a győztes csapatot: Kiss Nóra, Kövesdi Kata és Kövics Kinga. A felkészítő tanáruk Keresztes Katalin volt.

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete az idei évtől a Város Napja keretében az Év ifjú sportolója címet adományozza a kiemelkedő eredményeket elért fiatal helyi sportolóknak.

Idén díjat kapott Futó Dorka a Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület legkiemelkedőbb női kenusa. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség felmérési rendszerében arany zónás minősítést szerzett, versenyeredményeivel 18 bajnoki pontot gyűjtött az egyesületének. Czompó Marcell Levente, aki több éve a Vallum Íjász Egyesület tagja. 2023-ban elért eredményei: 18 versenyből 16 első, 1 második, 1 harmadik helyezést ért el. Duschnig Luiza, aki négyéves kora óta, 11. éve tagja a Löfan Mazsorett Csoportnak. Most már a legidősebb korosztály, a senior csoport táncosa. Csapatban, mini formációban, duóban és szólóban is régóta csillogtatja tehetségét, illetve a csapat tamburmajorja, azaz a vezető mazsorett szerepét tölti be. Helfrich Patrik, aki 5-6 éve íjászkodik. 2020-ban teremben országos bajnok lett. Azóta többek között Európa és Világbajnok III. majd IV. Európa Bajnoki II. helyezett lett és a Dél-Dunántúli Régió Év Bajnoka, valamint a 3D Bajnoka. A 2024-es Pálya OB Kvalifikációs Versenyen I. helyezést ért el új országos csúccsal.