Benedek nem csak fantasztikus helyesíró, hiszen fizikából is remekül teljesít, a matematika pedig az egyik kedvenc tantárgya, de a zene világa sem áll messze tőle, hobbijai pedig még ezen területeken is túlnyúlnak. A fiatal eredményeiről, érdeklődési köréről és jövőbeli terveiről is mesélt.

Helyesírásból jeles

A Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium által tartott, több évtizedes múltra visszatekintő versenyen Gál Benedek a százalékpontokat tekintve 16. és így a sorrendben 21. helyen végzett, több száz vetélytársát maga mögött hagyva. Amint azt a tanuló elmondta, a háromfordulós (iskolai, vármegyei, Kárpát-medencei) megmérettetés mindegyik részén kétféle feladattal kellett megbirkóznia a résztvevőknek: először egy tudományos, ismeretterjesztő szöveget mondtak tollba a versenyzőknek, akik később egy online teszt kitöltésével adhatnak számot helyesírási ismereteikről.

„A versenyen a magyar nyelv helyesírásában előforduló kivételeket kérték számon leginkább, ami kihívást jelentett, de a rengeteg szabály észben tartása is nehéz volt. A felkészülés során az egész helyesírási szótárat is át kellett nézni, amivel meggyűlt a bajom, de a műveltségi kategóriába tartozó szavak is bonyolultak voltak” – mondta Benedek. A nehézségek ellenére azonban a 12 évfolyamos tanuló remekül teljesített, felkészítő tanára, Szücsné Dr. Harkó Enikő is igazán büszke tanítványára.

Sokoldalú tehetség

A gimnazista elárulta, kedvenc tantárgyai közé tartozik a matematika és a fizika, amik egyben továbbtanulásához szükséges fő tárgyak is. Természetesen ezekkel a tárgyakkal kapcsolatban is említésre méltó eredményeket ért el: míg fizikából kísérletekre alapuló versenyeken mutathatta meg, mit tud, addig matekból idén az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) második fordulójába is bekerült, erre pedig kifejezetten büszke.

Mindemellett a zene területén is otthonosan mozog: 10 éve, azaz 2. osztályos kora óta fuvolázik, valamint kórustag is, így énekelni is remekül tud. „A zenét mindig is szerettem, így a fuvolázás és az éneklés is közel áll hozzám. Bár nemsokára művészeti záróvizsgát teszek a Sándor Frigyes Zeneiskola növendékeként, azután is folytatni szeretném majd a zenélést és az éneklést is egyaránt” – számolt be róla a fiatal.

Továbbtanulás és szabadidő

Benedek szabadidejét kétség kívül lefoglalja a matek, a fizika, a zene és egyéb teendők, azért nagy figyelmet fordít a szórakozásra is. „Szeretek biciklizni és időt tölteni a természetben, például a Duna-parton. Emellett közösségi médiát is fogyasztok és számítógépes játékokkal is szoktam játszani” – mondta. Hozzá tette, hogy utazni és világot látni is nagyon szeret, ez azonban az érettségire való felkészülés miatt mostanában háttérbe szorult.

A gimnazista számára ugyanis a legfontosabb most a tanulás, hiszen emelt szintű érettségit tesz matekból és fizikából is, hogy felvételt nyerjen az ELTE Természettudományi karára, fizika szakra. „Jelenleg a csillagászat érdekel, azonban ez a három egyetemi évem alatt változhat a sokféle szakterületben való elmélyedés miatt” – jegyezte meg Benedek. A legfontosabb cél most tehát, hogy jól sikerüljön az érettségi, azonban elmondása szerint a korábbi versenyek nagy segítséget nyújtottak neki a felkészülésben.