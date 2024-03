Ezt az árusok is érezhették, ránézésre jó, ha feleannyian nyitottak standot ez alkalommal a Szalki-szigeten a nemzeti ünnep utáni első szombati napon. Így értelemszerűen a kínálat sem volt akkora, mint ahogyan azt megszokhattuk, holott az ötlet nem volt teljesen ördögtől való, hogy a II. Dunaújvárosi Halfesztivál és Családi Napok idejére szervezték a piacot, hiszen így azok is megismerhették, akik egyébként nem biztos, hogy a termelői piac miatt ellátogattak volna a Szalki-szigetre.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Bár az időjárás egyáltalán nem a tavaszt idézte, a kínálatban már megjelentek a tavasz színei és szimbólumai, a mézeskalácsok között már nyulak, csibék, tojások is feltűntek, de a nyúlfigurák több helyen is felbukkantak, a tulipános asztaldíszek pedig igazán a tavasz üzenetét hozták már. Egy biztos, a tavaszköszöntő kézműves piacon a húsvéthoz már be lehetett szerezni a szükséges kellékeket, volt friss tojás, sonka, kalács, sajtok és friss zöldségek is.

Remélhetőleg nem veszi el az árusok kedvét a mostani csekély érdeklődés, és a vásárlók is kitartanak majd a várhatóan újra teljessé váló kínálat reményében!