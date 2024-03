Már a múlt héten pénteken kitették a diákigazgató aspiránsok a programjaikat az iskolába, és hétfőn hivatalosan is elkezdődött a kampány. A diákok összemérték erejüket a szó valódi és átvitt érelmében is, kortesbeszédekkel és izgalmas ígéretekkel körítve igyekeztek meggyőzni társaikat és sportvetélkedőn is. Kedden már hatalomátvételre készültek, és szerdán végre átvették a diákok az iskola irányítását. Amikor egy napig a tanárok a padban ültek, és a diákok léptek a katedrára ez volt az év legfordulatosabb napja minden bizonnyal.

Az idei diákigazgató választás meglepetése Perl Kata megválasztása lett a 8. b osztályból. Kata elmondása szerint az osztályon belül előválasztással döntötték el ki legyen a jelölt, és bár csak egy szavazattal múlta felül riválisát, ez is elég volt a jelölt pozíció megszerzéséhez. A siker ellenére Kata jövőképében nem szerepel a politika, Egyszerűen csak szereti az iskolát és a diákokat, és úgy érzi, viszont szeretik őt is, amelyet a begyűjtött 329 szavazat is alátámaszt.

Az igazán vidám pillanatok azonban még csak a szavazás után következtek. Az alsósok húsvéti tojáskereséssel, trambulinugrással és videójátékokkal mulattak, míg a felsősök focibajnokságon és peonza-, szkander-, palacsinta evő versenyen mérhették össze tudásukat. A kávéházban és játékszobában pedig mindenki megtalálhatta a számára legkedvesebb elfoglaltságot.

Az iskola egyik különlegessége, hogy általában minden diák egyenruhában, smink és körömlakk nélkül köteles megjelenni a tanítási napokon. Ám az év legizgalmasabb napján végre szabad volt a make up és a különleges öltözék! A büfé kínálatát, pedig limonádé, vattacukor és pattogatott kukorica színesítette.

Szigethy Adrienn intézményvezető szerint az iskola közösségének egészét bevonni azért nagyszerű dolog, mert garantált a siker, hiszen mindenki a magáénak érezheti a döntéseket. A mai fordított napon valóban minden a feje tetejére állt az iskolában. A diákok átvették a tanárok szerepét, és a diákkorú tanárok segítséget kaptak a tanároktól a felkészülésben. Egy biztos, ez a nap minden bizonnyal felejthetetlen marad mind a diákok, mind a tanárok számára!

A Móricz Zsigmond Általános Iskola ismét bebizonyította, hogy egy olyan közösség, ahol a diákok és tanárok egyaránt tudnak együtt örülni és együtt ünnepelni, közösen élnek meg emlékezetes, vidám pillanatokat.