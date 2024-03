A szerda délelőtti eseményen jelen volt Varga Gábor országgyűlési képviselő, Nagy Attila, Kisapostag polgármestere, Verasztó Sándor alpolgármester, Kállai Éva projektmenedzser, Förhécz Gábor a kivitelezést végző STRABAG projektvezetője és Szabolcs László műszaki ellenőr is.

Nagy Attila az alapkőletételnél elmondta, ez egy rendkívül összetett projekt, nem csak járdaépítésről szól, hozzátartozik a felszíni vízelvezetés megoldása, zöldterületek kialakítása is hozzátartozik, közparkot fognak létrehozni, padokat helyeznek ki és lesz egy nyilvános óra is, ami eddig még soha nem volt a településen.

Ez egy komplex beruházás, ami már régi vágya volt a településnek, és ezzel tényleg egy maradandó értéket alkotunk

– fogalmazott.

Fotó: Laczkó Izabella

Varga Gábor országgyűlési képviselő egy történetet osztott meg a jelenlévőkkel, ami jól illeszkedik az esemény szellemiségéhez. Antwerpen egyik templomának felújításakor találtak egy gyufásskatulyába rejtett üzenetet az 1941-ben ott dolgozó festőktől. Ebben elmesélték, hogy ők nagyon nehéz időkben éltek, két háborút is megéltek, rendkívül sokat éheztek, nagyon kevés pénzért dolgoznak, és azt üzenik a jövőnek, hogy ezen próbáljanak meg változtatni. Ezért is tartja fontosnak az időkapszula elhelyezését, hogy a jövőben tudjanak róla, hogy Kisapostagon ebben az időszakban dolgos emberek éltek, gondoltak a jövőre.

Mint mondta, 2014 óta képviselője ennek a településnek is, azóta Nagy Attila csapatával számtalan olyan projektet tudtak megvalósítani az elmúlt tíz évben, hogy ez a település élhetőbbé, szebbé váljon. Visszatérő kérés volt, hogy a főút mellett az emberek biztonságát tudják garantálni. Elkezdték a járdaépítést, de első körben csak a Deák Ferenc utcától a Táncsics utcáig, az önkormányzati étkezdéig valósult meg a járda, és most válhat valósággá a folytatás a 6-os úti buszmegállóig.

Én remélem, hogy ez a beruházás is a kisapostagi közösséget fogja gyarapítani, még közelebb hozni egymáshoz.

– jelentette ki. A munkálatok befejezéséig kérte a kisapostagiak türelmét és megértését az okozott kellemetlenségekért.

A beruházás keretében ezen a szakaszon két helyen is (a Teca boltjánál, illetve a „Kisapostagi elágazás”-nál) kialakítanak gyalogátkelőhelyet, hogy gyalogosan is biztonságban át lehessen kelni az út másik oldalára. A járda fel és lejáróit, a buszmegállók peronjait is akadálymentesítve alakítják ki. A gyalogátkelőknél megoldják a világítást is, a 6-os út két buszmegállójánál új napelemes kandelábereket telepítenek majd. A Petőfi utcán a két buszmegállót átépítik.

Fotó: Laczkó Izabella

A másik komoly gond az esővízelvezetés. Kisapostag településszerkezete révén a Petőfi Sándor utcára merőleges magas szintkülönbségű utcákról a nagy esőzések alkalmával a lezúduló víz a Petőfi utcát borítja el, majd utat talál a patakmederbe. A sodrás erőssége miatt erodálódnak az utcák és a patakmeder is.

Ennek megoldására a Széchenyi utcát felújítják, így onnan már irányított körülmények között - a főutca alatt épített csatornán keresztül - tud távozni a csapadékvíz a patakmederbe.

Ahhoz, hogy el tudja vezetni ezt a vizet, le kell burkolni a medret. Ennek folyományaként a Széchenyi utcát új aszfaltburkolattal látják el.

Fotó: Laczkó Izabella

Kisapostagon jelen állás szerint nincs semmilyen közpark. Ezen is változtat majd ez a nagyszabású projekt, ugyanis kettő is létesül a település elején, valahol az üdvözlőtábla környezetében. Ugyan a járda nyomvonalát követve meg kellett ritkítani a növényzetet, de ennek ellensúlyozására 40 nagykorú fát ültetnek el a projekt során, így összesen 1800 növényt telepítenek.