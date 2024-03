Immár hagyománnyá vált a Dunaújvárosi Óvoda Aranyalma Tagóvodájában, hogy Március 15.-ei. megemlékezést az egész óvoda apraja-nagyja a szalkszentmártoni Petőfi-házban tartja. Ez történt idén március 14.-én is, hiszen az egész óvoda buszra szállt és elutazott Szalkszentmártonba. A házban a korhű ruhába öltözött Mészáros Szilvia, a szalkszentmártoni Petőfi Emlékház szakmai igazgatója fogadta az ovisokat. Az ivóban két rövid mesével bemutatta a gyerekeknek a Petrovics család és fiuk, Petőfi Sándor életét, munkásságát, illetve beszélt a szabadságharcról is. Örömmel ismertek rá a gyerekek Petőfi Sándor versére, az Anyám tyúkjára, amit már az óvodában is hallottak az óvónéniktől. Az igazgató megtanította a huszár rajzolás csínját-bínját is mindenkinek.



Tízóraira - a szokásoknak megfelelően finom kemencében sült kenyérlángost, és teát kaptak a gyerekek. Utána végigsétáltak a múzeumon, megnézték a mészárszéket, a szabadkéményes konyhát, a tisztaszobát, a pincét, ahová a betyárok menekültek el a pandúrok elől, és persze Petőfi Sándor szobáját, ahol még lúdtollal írta a verseit, és gyertyával világított.



Az udvaron mozgásos játékok várták a gyerekeket. A délelőtt zárásaként átsétáltak az óvodások a múzeum mellett található szoborhoz, amely mellé leszúrták az óvodában készített nemzetiszínű zászlókat, kokárdákat. Értékes élményekkel tértek haza a megemlékezésről az Aranyalma ovisai.

Egy korábbi látogatásról egy videoösszeállítás is készült: