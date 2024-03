A Dunaújvárosi Egyetem képviseletében Melkovics János az intézmény Tehetséggondozási Munkacsoportjának vezetője volt jelen az eseményen. A tehetségnap első előadásában Boros László Attila korunk lassan nélkülözhetetlen eszközének, az okostelefonnak a történetét mutatta be Steve Jobs idézetekkel fűszerezve. Mészáros Nándor 10.a osztályos diák a hazai mozdonygyártás néhány fejezetébe adott betekintést. Nándor a vasutak szerelmesként LEGO-ból tervez és épít hazai vasúti járműveket, melyek közül három mozdonyt is bemutatott kiváló előadása során. A Bánkiban folyó idegennyelvi oktatás erejét mutatja, hogy öt előadás is idegen nyelven hangzott el: Mátyás Karolina angolul szavalta el Edgar Allan Poe The Haunted Palace című versét, Takács Gyula, Petró Áron angol nyelvű előadása a korunk közlekedésének zöldebbé tételét mutatta be, Nagy Bulcsú a Trónok harcának egy betét dalát énekelte el, Kungerendás Barnabás Valaczka Marcell az ajtónkon kopogtató mesterséges intelligenciáról angol nyelven tartott kiváló előadást, Németh Dániel Kovács Tibor kifogástalan német nyelvtudásról tanúbizonyságot téve mutatta be a hallgatóságnak Németország Balatonját, a Boden tavat.

Fotó: Antal Lajos

Természetesen nem maradhattak ki a természettudományos tárgyakkal kapcsolatos témák sem: Barabás Mercédesz furfangos matematikai feladatokat mutatott be, Szecs Csaba a trigonometria történetével ismertetett meg bennünket, Balogh Mátyás pedig „Zöld matek” címmel a matematika és a biológia szoros kapcsolatáról beszélt, mely nélkülözhetetlen az előttünk álló környezetvédelmi feladatok megoldásában. Szintén biológiai témát dolgozott fel Márton Gergő az „Állatvilág kommunikációs rendszere (hangyák)” című rendkívül érdekes előadásában.

A mai életünk egyre kevésbé képzelhető el üzleti ismeretek nélkül, s e témában két elgondolkodtató bemutató is hallhattunk. Fekete Zalán, Ujlaki Benedek, Pász Olivér és Horváth Csaba közös munkája egy tisztán zöld vasút üzleti megvalósíthatóságáról, Balogh Mátyás, Dolmány Milán, Hollósi Géza és Kovács Balázs pedig a hulladékmentes élelmiszeripari technológiák üzleti lehetőségérő szólt.

Fotó: Antal Lajos

A bánkis diákok irodalmi tehetségét két remek verssel bizonyították: Gurics Anna Szabó Lőrinc Semmiért egészen című versét szavalta el, Hudola Tamás pedig Mess Krisztián zongorakísérete mellett József Attila Kései sirató című versével ajándékozta meg a hallgatóságot.

A tehetségnap végén a rendezvény szervezőjével Biliczki Gabriella tanárnővel, és az egyik nagysikerű bemutató előadójával, Mészáros Nándorral beszélgettem.

Honnan jött a tehetségnap ötlete?

– A 2022/2023 tanév elején a Tehetségpont pályázat benyújtását követően – Regisztrált Tehetségpont lettünk. A tehetséggondozó munkánkban abból indulunk ki, hogy minden diák tehetséges valamiben. Ez a szemléletmód Howard Gardner harvardi professzor kutatásain és eredményein alapszik, mely a „sokoldalú intelligencia” elmélet néven vált ismertté. A tehetséggondozás legfontosabb feladata az egyénben rejlő értékék megkeresése és kibontakoztatása. Fontosnak tartjuk a tehetséges gyerekek erős oldalának támogatását és gyenge oldalának fejlesztését. Az iskolánk Pedagógiai Programjában is szerepel, hogy lehetőséget biztosítunk a tehetséges tanulók fejlesztésére való személyes odafigyelésnek. A tehetség kialakulásához, fejlődéséhez belső és külső tényezők dinamikus interakciója szükséges. Az intelligencia, a motiváció, a kreativitás mellett az érzelmeknek is jelentősége van a tehetségek fejlődésében. Nagyon fontos a család, a kortárscsoport, a társadalom és az oktatás szerepe. Mindezek mellett a szorgalom, a tanulás és a gyakorlás is szükséges, hogy egy gyermek tehetsége kibontakozzon. A tehetség kibontakozásában a képességek fejlesztése és a fejlődésbe vetett bizalom is fontos tényező. A tehetségnap célja a tehetségek megtalálása, azonosítása, a tehetséggondozás.

Nehéz volt jelentkezőket találni, vagy könnyen összejött a szépszámú előadó?

Egy esztendővel korábban tartottuk az első tehetségnapot melyet nagy érdeklődés kísért és pozitív volt a visszhangja, ezért az ideire nagy örömünkre sokan diákunk jelentkezett. Az eseményen lehetőséget adtunk diákjainknak, hogy megmutassák, bemutassák tehetségüket az iskola közössége előtt. Olyan fiatalok mutatkoztak be, akik valamilyen területen kiemelkedő teljesítményt értek el, hobbijukat magas színvonalon űzik.

Ön matematikát tanít a Bánkiban. A tehetséggondozáshoz szükség van egyéb képesítésre is?

– Minden kollégám, aki versenyezteti a diákjait, egyben tehetséggondozással is foglalkozik. Büszkén mondhatom, hogy sokan tesszük ezt a tantestületben, amit a versenyeredmények is tükröznek. Az én feladatom a tehetséggondozás koordinálása. Ahhoz, hogy ez a tevékenységet végezhessem, a PTE-n szakvizsgáztam tehetségfejlesztő szakirányon.

Fotó: Antal Lajos

Mészáros Nándor interjú

Hogyan lett egy pilisvörösvári általános iskolásból dunaújvárosi bánkis diák?

– Hetedik osztályos koromban már el kellett gondolkodni a pályaválasztásról, vagyis a hova tovább?-ról. Megvolt a LEGO iránti szeretetem (addigra már elkészítettem egy aláverő gépet), és a gyerekvasúton is eltöltöttem néhány évet, ami meghatározta az irányt. A vasút mellett szerettem a gépeket is, így fogalmazódott meg bennem, hogy vasúti járműszerelő technikusi képzést válasszak. Három vidéki település jött szóba. Dombóvár, Szombathely és Dunaújváros közül kellett választanom. Dunaújvárost a közelsége, a Bánki szép, modern épülete és a jó kollégiuma miatt választottam.

Mi volt az első olyan élmény az életében, ami a vasút felé terelte?

– Még óvodás, amikor a szüleim először elvittek a gyermekvasútra (Széchenyi-hegyi Gyermekvasút – a szerk.). Abból a látogatásból az a mondat maradt meg bennem, hogy édesapám megkérdezte: „Ha egyszer nagy leszel, szívesen jönnél-e ide dolgozni?”, amire azonnal igennel válaszoltam. Aztán egyre többször mentünk a Széchenyi-hegyre, és magával ragadott a vasút hangulata, a nagy gépek, melyek hatalmas tömeget tudnak elhúzni, és a műszaki berendezések, melyek működtetik a vasutat. Később, 2013-ban a Magyar Vasúttörténeti Parkban volt egy TEMOFESZT (Technikai Modellvasút Fesztivál), aminek a plakátján volt három nagyobb gyerek, aki egy nagy LGB-s mozdonyt nézte, én pedig negyedikként egészen kicsiként annak mozdonynak a nekem szemmagasságban lévő hajtórúdját. Nagyjából ezek voltak a kezdetek, aztán később egyre jobban kezdtek érdekelni a vasútmodellek, majd a LEGO modelleknél kötöttem ki. A LEGO vasútmodellek 1:45-ös méretarányúak, s ezekből kezdtem el építeni magyar vonatkozású nagyvasúti és keskeny nyomtávú modelleket. 2015-ben elmentem egy Múzeumok Éjszakája rendezvényre a Keleti pályaudvarnak a járműjavítójába, ahol volt egy kis kiállítás pályával és magyar mozdonyokkal és ott eszméltem rá, hogy vannak olyan modellezők, akikkel közös az érdeklődésem, s csodálattal figyeltem az alkotásaikat. Akkorra már nekem is voltak saját építésű modelljeim, de azok még jóval egyszerűbb kivitelben készültek. Az a kiállítás erős motivációt adott, hogy érdemes komolyabban foglalkozni a tervezéssel és az építéssel. Kezdetben szobormozdony 424-est építettem, majd újraterveztem, részletgazdagabbá és működőképessé tettem.

A hallgatóság több tagján is láttam, hogy elismeréssel nézegették a modelljeit. Jól tudom, Bivalyt, Gigantot és Szöcskét nem árulnak sem a boltokban, sem pedig az interneten?

– Igen, ezek egyedi tervezésű és kivitelezésű darabok eredeti, kereskedelmi forgalomban kapható LEGO alkatrészekből. Az alkatrészek beszerzése Magyarországon könnyen megoldható, mert számos olyan magán üzlet van, amelyik forgalmazza az apró kiegészítőket. A modelleket digitálisan tervezem meg, majd beillesztem egy olyan applikációba, amelyik segít elkészíteni a szükséges alkatrészek jegyzékét.

Az előadását hallva nem is lehet kétséges, hogy vasúti pályára készül…

– A vasúti gépész szak az biztos, vagyis először le kell érettségizni, majd vasúti járműszerelő technikusi vizsgát tenni, aztán gyerekkori álmom volt a mozdonyvezetés, de lehet, hogy az csak hobbinak marad meg. Szívesen elvégezném a gőzmozdony vezetői tanfolyamot. Tudom, hogy fizikailag megterhelő munka, de nagyon érdekes és romantikusabb dolog egy öreg óriást kezelni, mint egy korszerű villamos motorvonatot vezetni. A Bánki után pedig tovább szeretnék tanulni valamelyik szakirányú egyetemen.