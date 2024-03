Amint arról korábban beszámoltunk, elkészült a görögkatolikus intézmény „A” részlegének átépítése. A szülők március 18-án, hétfőn két időpontban is megnézhették az intézményt: 9 órakor, valamint 11 órakor. A Szent Pantaleimon óvoda elkészült helyiségeinek bejárása közben pedig minden kérdésükre választ kaptak. Az épületet március 19-én, kedden délután 16:15-kor is bemutatták a látogatóknak. A szülőket és gyermekeiket Szóládi Zoltán, a Szent Pantaleimon Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és AMI igazgatója vezette körbe a felújított szárnyban. Az esemény során az érdeklődők nem csak az óvodában megtalálható szobákat, termeket tekinthették meg, de közben releváns információkat is kaptak a munkálatokról, a felújítási folyamatról, a beiratkozásról, az induló csoportokról és a jövőbeli tervekről.