A Dunaföldvári Beszédes József Általános Iskola kiváló pedagógusai és persze a tehetséges gyermekek együtt szolgálták meg az őket ünneplők szeretetét.

Elsőként 6.A osztályfőnökét, Németh Mihályné Baranya Bernadettet mutatom be,

aki elmondta elöljáróban:

- Nagyon büszke vagyok rájuk, de le is kenyereztem, pontosabban „pogácsáztam" őket, mert a kezdés előtt azt, a végén pedig süteményt kaptak tőlem ajándékba! Ráadásul kölyökpezsgővel koccintottunk a sikerre.

Németh Mihályné Baranya Bernadett (b) Suplicz Andrea (j)

- Úgy néztek ki, mintha legalább százan futkostak volna a színpadon!

- Pedig az osztálylétszámunk huszonkét fő, de ebből, csak tizenkilencen léphettek föl, mivel azért nem mindenki tudott velünk tartani. Persze ők is fontosak a számunkra, de majd másfajta eseményeken mutathatják meg a tehetségüket.

- Ezek a gyermekek „gyárilag” ilyen vagányak?

-Igen! (kiabált föl boldog mosollyal a tanárnő). A koreográfiát és a záró dal kivételével a többi zenét én válogattam ki a darabhoz. Igyekeztem a modern zenék közül válogatni.

- Mi lesz a délutáni program?

- Családi kirándulásra megyünk, Érd-Simonpusztára,

Suplicz Andrea a magyar tanárnő a szakirányának megfelelően készítette föl a gyermekeket erre a műsorra is.

- Már az Advent alatt megmutatták az oroszlánkörmeiket:a Ludas Matyit adtuk elő. Akkor kiderült, hogy kinek milyen adottságai vannak, és mekkora terhet rakhatok a vállukra. A téli szünetben személyre szólóan kezdtem nekik kiválogatni a most elmondott verseket.

- A vastapshoz mit szólt?

- Számítottam rá, mert már az előző napon, ami mintegy a főpróbánk is volt, nagyon sikeresek voltunk a többi iskolás előtt, az a fellépés is így zárult. Várható volt, hogy a felnőttek előtt is elérik azt a színvonalat.

- A délutáni felfrissülés módja?

- Mi is kirándulni megyünk, de hogy hová, azt nem tudom, mert egy igazi meglepetés lesz belőle!