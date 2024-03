A Rudas történelmében nagyon fontos szerepet játszik ez az esemény, hiszen azt már a 90-es években is megrendezték. Érthető, hogy a diákok ragaszkodnak hozzá. A több napig tartó tömérdek program, a párttanyák kiváló hangulata páratlan emlékké válnak. Tagadhatatlanul a Rudas hét legfontosabb része a pártfilmek bemutatása, valamint a hozzájuk köthető pártműsorok, mindig felejthetetlen élményekkel gazdagítják az érdeklődőket.

A történet nagyon egyszerű

A 11-dik évfolyam négy osztályából, mindegyik kiválaszt maguk közül két embert, akik a pártvezérek szerepét fogják betölteni. Ilyenkor érdemes azt a diákot kiválasztani, aki mindent megtenne azért, hogy az osztályát a dobogó legfelső fokára helyezze, ezenkívül olyat, aki garantáltan sikert tud aratni a kortársai előtt.

Az idei felállás

A 11.Athletes Molnár Lili és Tóth-Péterfy Dávid, a 11.Bilincsben Pálfi Viktória és Neichl Maja l, a 11.Cassino Koncz Kitti Linett és Bruzsa Lili, a 11.göDör Horváth László és Hargittai Tamás Lőrinc vezetésével versenyeznek a diákok szavazataiért.

A Rudas hét második napján

Miután a pártműsorokat az osztályok előadták, elkezdődik a szavazás a többi évfolyam részvételével. A diákok számára nagyon fontos lehet, hogy kinél teszik le a végső voksukat, hiszen azon kívül, hogy az azt nyerő pártelnökből diákelnök lesz, a nyertes párt mindig egy hatalmas, úgynevezett győztes programmal köszöni meg a beléjük vetet bizalmat.

Bilincsben a csapat

Fotó: Balogh Tamás

A szervezők mindig is szabadságot hirdetettek a diákok számára

Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a pártok saját maguk által kigondolt tervekkel fogadják az iskola diákjait. Legyen szó sorversenyekről, kvízekről, vagy pedig sportprogramokról. A határt tényleg csak is a képzelet tudja megszabni. A pártok már a Rudas hét előtt létrehozták az Instagram és a TikTok profiljukat, ahol nap mint nap nyomon követhetjük a munkásságukat. A figyelemfelkeltő és szórakoztató videók mellett, a programjaikat, és a Rudas héttel kapcsolatos egyéb információkat is ezeken az oldalakon találhatjuk meg. Habár ezek akár több tízezer emberhez is eljuthatnak, a szavazásban természetesen csak a Rudas tanulói vehetnek részt.

göDör Körasztal tagjai Berkes Andrea tanárnővel

Fotó: Balogh Tamás

A versengők egy formabontó ötlettel álltak elő

A négy osztály összeállt, és egy közös programot találtak ki, amit az úgynevezett „Leghosszabb éjszakán” hétfőn valósítanak meg. Minden osztály két helyszínt biztosít, ahol az érdeklődő hat fős csoportoknak feladatokat kell teljesíteni. Ezek lehetnek az egyik szakmával kapcsolatosak, logikaiak, vagy csak szimplán sorversenyszerűek. Az elvégzett feladatok után pontokat kapnak. Amelyik csapat a legtöbb pontot éri el, megnyeri a főnyereményt, vagyis egy hatalmas pizzát. Természetesen, a többieknek sem kell csüggedni, hiszen a pártok gondoskodnak arról, hogy senki se menjen haza üres kézzel.

A pártok már nagyon izgatottak

A Rudas hét eseményei március 25, 26, 27-én zajlanak. A programok már az ötödik órában elkezdődnek, pontosan a pártfilmek levetítése után. Viszont a párttanyák már reggeltől délutánig nyitva vannak az érdeklődők számára.

Hargittai Tamás Lőrinc