A pálinka hazai „Oscarjának” is nevezett viadal a Kárpát-medence legnagyobb pálinkás megmérettetése, amelyre 1839 minta érkezett Magyarországon kívül a történelmi Magyarország részeiről, Erdélyből, a Felvidékről és a Délvidékről. A versenyen kettős győzelmet aratott a Sáppusztai Pálinkafőzde, amely a verseny abszolút győztese lett, ráadásul a legjobb pálinka címet is elhódította. De a pálinkák „erődemonstrációján” remekül szerepeltek a perkátai pálinkafőzők is.

Takács László, a Quintessence versenyigazgatója a quintessence-palinka.hu honlapon az esemény főbb mutatóit ismertette a pálinkamustrák iránt érdeklődők számára. Ezek szerint az összes beérkezett minta 1839 darab volt, aranyérmet háromszázharminchárom, ezüstöt ötszáztizenhat, bronzot ötszáznegyvenhat kapott. Kisebb hibákkal rendelkezőből háromszázötvenegyet, hibásból pedig kilencvenhármat találtak az ítészek. A kereskedelemben kapható pálinkák közül harminc nagyaranyérmet osztottak ki, míg a magán- és bérfőzetőknél ötven kategóriagyőztes párlat emelkedett ki a mezőnyből. Kétszáztizenhárom nevezőtől, százharminckét településről érkeztek a versenytételek, és harminctagú nemzetközi bíráló csapat értékelte a mintákat.

Az idén először hirdették meg a csapatversenyt. Fontos kiemelni azt a pozitív tendenciát, hogy a hagyományos gyümölcsökből, szőlőből, szilvából, almából, meggyből, kajszibarackból, cseresznyéből, vilmoskörtéből készült pálinkák és párlatok száma ugrásszerűen megnőtt – fogalmazott Takács László.

A perkátaiakat a Scientia Pálinka, Párlat és Gasztrokulturális Egyesület és László Norbert magánfőző (László Pálinkaház) képviselte. Nem is akárhogyan! A csapatversenyben a Scientia Spirit Team (Fabulya Attila, Mladoniczki István, Pavlicsek Csaba) a negyedik lett.

A kategóriák között a berkenyék közül Pavlicsek Csaba svéd berkenyéje győzött, a vegyes fajta megjelölés nélküliek mezőnyében László Norbert Ócska vegyese lett az első, a seprők közül Mladoniczki István Nektár seprője bizonyult a legjobbnak.

Az éremosztás után kiderült, hogy László Norbert tizennyolc tétele közül négy aranyat, öt ezüstöt, míg kilenc bronzot érdemelt ki. Mladoniczki István harminc féle pálinkával indult a viadalon. Ő kilenc arany-, tizennégy ezüst-, és hét bronzérmet gyűjtött be.

Pavlicsek Csaba tizenkét féle nedűjét mérettette meg. Neki egyaránt négy-négy arany-, ezüst és bronzmedál jutott.

A perkátaiak számára azonban nincs megállás, hiszen március 8-án rendezik meg a Scientia Master Spirit Competition viadalt a Győry-kastélyban, amely az ország négy legjelentősebb pálinkaversenyének az egyike.