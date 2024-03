- Nagyon örülök, hogy ilyen jól összeállt ez a mai programunk, amin rendbe tettük a közigazgatási területeinken futó, hozzánk bevezető utak árkait. Az előző nap esős időjárása egy kicsit izgalmassá tette a készülődésünket, de végül mára mellénk állt. Friss szeles időt kaptunk és csak a végére borult be az ég. A munkát rendben elvégezhettük. Köszönjük Varga Gábor országgyűlési képviselő úrnak az inspirálását és a segítségét abban, hogy a számunkra túl nagy anyagi terhet jelentő szemét elszállítását a Magyar Közút díjtalanul vállalta. Ez nap ismét eszünkbe juttatta, hogy a helytelen magatartásunkkal, ha nem is személyesen, de mi az utakat járók közössége okoztuk ezt a környezetet károsító és a szépérzékünket is bántó helyzetet. Jó lenne egy szemléletváltással elkerülni az ilyen helyzeteket, és ez a sok tettre vágyó ember más hasznos a közösséget építő dologgal tölthetné az idejét. Köszönöm a településünkön tevékenykedő civilszervezetek és magánszemélyek hozzáállását ehhez a nagy munkához. Szép üzenete van annak is, hogy egy kismama és egy a picinyét babakocsin velünk hozó anyuka is velünk tartott – mondta Scheier Zsolt polgármester.

Fotó: Balogh Zoltán

A NATE

A Nagykarácsony Testvértelepüléseiért Egyesület tagsága nem csak ilyenkor, hanem az év során több alkalommal gyalogosan is bejárják a falu környékét. Tapasztalataikról Szekeresné Orova Erzsébet elnöke ezt mondta el. - Amit az árokpartokon találunk az nagyon elszomorító. Bízok benne, hogy a helyiek jobban vigyáznak a saját környezetükre, de ha ez így megy tovább, lehet, hogy éjszakai ügyeletet is kell tartanunk, hogy meglássuk kik dobálják ki nálunk a szemetüket. Most egy fél szombatot szántunk erre a feladatra, ami szerintem nem egy nagy dolog. A helyi közösségünket építjük, ezért nem csak a bulikra várunk, hanem, ha kell a két kezünket is használjuk, ahogy most is.

Boldog kismamaként vett részt az akcióban

A helyi Szent Miklós tanári karát ketten is képviselték. Horváth-Pinke Kata a Nagykarácsonyi Ifjúsági Klubot is képviselte, mint az elnökük: - Meg lehet azt mutatni, hogy ha jól érzem magamat, akkor így is a többiekkel tarthatok, és különben is szeretek mozogni. Számomra jó érzést adott ez a munka, mert megtisztítottuk vele a környezetünket és a talajt sem szennyezzük vele a továbbiakban.

Fotó: Balogh Zoltán

Horváth Csaba is megjárta a határt és gyűjtötte a szemetet: - Melegen öltöztem, remélem nem fáznak meg a hangszálaim, és mivel kesztyűt is húztam, nem lehet akadálya a zongorázásnak. Egy kicsit elvagyok szomorodva, mert amikor autóval elhajtunk erre, onnét nem látszik az, amire ilyenkor fény derül. Ez egy nagyon jó kezdeményezés volt az önkormányzat részéről. Azt gondolom, hogy valamennyien figyeljünk oda a környezetünkre, mert nagyon fontos lenne a jövőnk érdekében.

Fotó: Balogh Zoltán

Magyariné Horváth Katalin a Nagykarácsonyi Polgárőrök elnöke: -Nagyon szívesen tettünk eleget ennek a felhívásnak, mert nagy szükség van erre a közös munkára. Öten tudtunk eljönni. Jól ismerjük a környező utakat. Főleg az egyébként szép tájon át vezető a Sóhordó mentén borzasztó sok szemetet dobáltak el az emberek. Úgy látszik vannak, akiknek ez a természetes, szerintünk viszont sajnálatos. Mostanra már úgy alakult a dolog, hogy nem csak a cigarettacsikkek és az étkezési kellékek, flakonok, hanem autóalkatrészek, építési törmelékek is bőségesen az árokban kötnek ki.

Nem csak nagykarácsonyiak

Kiss Edmond, a helyi "Karácsony" Vadásztársaság elnöke a kívülálló számára meglepő dolgot mondott a csapatáról: - Nagyon szeretünk itt vadászni, mert szép ez a vidék. Én már huszonkét éve tagja vagyok ennek a társaságnak, most az volt a tervünk, hogy a többi civil szervezettel együtt, részt veszünk a tisztításában. Sok helyről, például Dunaharasztiról, Abáról, Dunaföldvárról, Daruszentmiklósról, Előszállásról érkeznek a tagjaink. Nagyon összetartó, jó csapat a miénk és ez ebben a munkában is megmutatkozott.