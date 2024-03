Nosztalgikus élményekkel a szívükben zárhatták a Széchenyi István Gimnázium nagy születésnapi találkozóját mindazok, akik együtt ünnepelték az intézmény 70 éves fennállását március 23-án. Az eseményen interjúkat is készítettünk, és többek közt arra kerestük a választ, mit is jelent a gimis szellemiség, s milyen útravalóként szolgálnak az itt eltöltött évek.

Kratzmajer Zoltán, az iskola igazgatója az egyéniségek alkotta erős közösségükről szólt; az így szerzett élmények pedig meghatározóak Kárász Anna olimpiai bajnok kajakos szerint is. Nemcsak a fiataloknak jelenti ugyanezt, a közösségi összefogásról Hammerl Ferenc, a gimnázium egykori igazgatója is szívesen mesélt, például amikor együtt küzdöttek azért, hogy legyen egy állandó épülete és nagy tornaterme az iskolának. De az is kiderül az összeállításból, hogy a zenének is milyen összekötő ereje van...