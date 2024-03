"A költségvetési rendelet biztosítja a város működését, valamint az intézményeink (önkormányzat, szociális, egészségügyi, intézmények, az óvodák, bölcsőde, művelődési ház, és a hivatal) működési feltételeit. A költségvetési rendelet vonatkozásában a képviselők felelőssége a gazdálkodás, a polgármesternek pedig a szabályszerűség biztosítása, hiánnyal tehát nem lehet költségvetési rendelet tervezni, a bevételi és a kiadási oldalnak egyeznie kell.

A rendelet-tervezetet több intézményvezetői és egyéb egyeztetés után először a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság tagjai tárgyalják, s javasolják módosítását, vagy annak elfogadását a Képviselő-testület felé. 2022. májusa óta Sandi József a Pénzügyi ,Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elnöke, Győrfyné Csőke Anikó az alelnöke, Békes Norbert, Baczakó Andrea, Balázs Mária képviselők a tagjai, valamint Imre Zsuzsanna és Novozánszky Katalin külsős bizottsági tagként vesznek részt a bizottság munkájában.

Hatalmas bevételi összegek, óriási nagyságú kiadások, rengeteg kötelező és vállalt feladat. A bevételek meghatározó forrásai az államháztartáson belülről érkező támogatások, a saját bevételek (például adók, ingatlan-értékesítés) és a pályázati források alkotják. A pályázati forrásoknak köszönhetően az önkormányzat a város életéhez szükséges, vagy azt komfortosabbá tevő beruházásokat tud megvalósítani: pl. utak, járdák építése, új intézmény létrehozása (például bölcsőde), meglévő intézmények korszerűsítése. A pályázati forrás mindig lehetőség, de fontos tudni, hogy csak a pályázatban megadott célra lehet az összeget fordítani. Számolni kell azzal is, hogy a létesítmény elkészülte után saját forrásból kell azt fenntartani, karbantartani. A kötelező feladatellátás finanszírozásán kívül a saját bevételek felhasználásával lehet elvégezni a kisebb fejlesztéseket, útfelújításokat, járdaépítéseket, egyebeket.

Az elmúlt években sok nehézséget kellett leküzdeni városunk közösségének is. A világjárvány egészségügyi hatásán túl a gazdaságot, a közösséget érintő hatásai is jelentősek voltak. Nem csak a családi bevételeink váltak kérdésessé, hanem nagyobb közösségünké, a városé is. Nem működtek a megszokott, normál üzem szerint az intézmények, s nem tudhattuk, hogyan hat a gazdaság visszaesése az adott és a következő év bevételeire. Indokolt volt az óvatos tervezés a kiadások terén. Ugyanakkor tény, hogy 2020-ban 810.585.489 forint, 2021-ben 646.233.393 forint és 2022-ben 775.317.509 forint adóbevétel folyt be a város kasszájába, ami hatalmas összeg.

Amit sajnálatosnak tartok, hogy a jelentős adóbevétel ellenére ebben a két évben nem történt semmi előre lépés a város életében. Nem építettünk járdákat, nem készítettünk még mart aszfaltos útburkolatokat sem, nem oldottunk meg évek óta fennálló balesetveszélyes közlekedési viszonyokat (például Türr utca közlekedése, mely forgalmának csökkentésére évek óta javasoljuk a Szent István utcán parkolók kialakítását), sőt, a meglévő parkokat, játszótereket, sportpályákat sem tartottuk használható állapotban. Így a vasútállomásnál lévő, balesetveszélyessé vált játszótér lebontása után nem tartottuk fenn a focipályát sem. A sinatelepi sportpályán csak nehézséggel tudott egy mentőhelikopter leszállni tavaly nyáron egy kis beteg mentésére.

Ráadásul a 2023-as év rekord nagyságú iparűzési bevételt hozott a városnak, mintegy 1,2 milliárd forint összegben, így bőven jutott a 2024-es évi költségvetési rendeletben tartalékképzésre is. Ercsi Város Önkormányzat 2024-es költségvetési fő összege: 3.263.126.465 forint.

A betervezendő feladatoknál konkrét terveket fogalmaztam meg - Baczakó Andrea, Balázs Mária és Papp György képviselő társaimmal, mert elfogadhatatlan, hogy a lakosaink számára méltó életkörülményeket biztosító munkák évek óta ne történjenek meg.

Halaszthatatlan, hogy a Rába-hidakat felújítsuk, elsőként a kompnál lévőt javasoltuk. A Szent István köz, Móra Ferenc utca, Nyár utca, Töltés utca Jászai Mari utca, Teleki Blanka utca eleje járhatatlan- helyreállításuk szintén nem tűr halasztást. Javasoltuk: a Szent István utca keresztsüllyedésének kijavítását, a vasútállomásnál lévő focipálya és a gyalogösvény rendszeres karbantartását, a sinatelepi játszótér felújítását és a sportpálya rendszeres kaszálását, a Duna-part gondozását, a Kis-Duna gyalogösvény rendbe tételét, a temető fő útjának mart aszfaltos kialakítását, elavult térfigyelő kamerák cseréjét és újak kihelyezését, mezőőr státusz létrehozását, vízműtelep közvilágításának kiépítését, Szabadság tér mellé parkolók építését, valamint járdaépítést. Tudom, sok helyen alig lehet gyalogosan közlekedni, de ezt is el kell kezdeni valahol: javasoltuk a Szent István utca Arany János utcától a temető melletti járdaszakaszának javításával kezdeni.

Az előző önkormányzati ciklusban a pályázati forrásokhoz mindig tudtunk önrészt biztosítani, – erre jelenleg a második minibölcsőde esetében is szükség volt mintegy 25 millió forint erejéig, pedig az elnyert pályázati forrás sokkal magasabb volt, mint az elsőnél, 206 millió forint. Tudtunk utakat mart aszfaltos kialakítással felújítani, új játszótereket építeni. S igyekeztünk megtölteni termelő cégekkel az ipari parkot, hogy az általuk befizetett iparűzési adóból további a lakosság komfortját biztosító, mindennapi életét könnyebbé tevő feladatokat elvégezhessük.

Sajnos az elmúlt 4 évben ez nem folytatódott.

Bízom benne, hogy a pályázatok nagyberuházásai mellett az idén végre megvalósulhatnak a lakossági igények szerinti kisebb, de annál fontosabb javítások, felújítások, karbantartási munkálatok is. Meggyőződésem, hogy minden képviselőnek már a költségvetés elfogadásakor arra kell törekedni, hogy abban olyan fejlesztési tervek is megjelenjenek, amelyek a lehető legtöbb Ercsi lakos életminőségének javulását hozza. Én eddig, és ezután is ezt fogom szem előtt tartani."