Az alkotók

Dávid István és Kata, az általuk vezetett Kele Csárda és az Aranyfácán étterem válogatottjával érkeztek a helyszínre. A délelőtt jó részén a barátságot megőrizve, csak a szemkontaktusra és egy bólintásra állítottam meg őket. Hogy is mondjam, a reklám, a cég jó híre és az éhség is működött, ezért aztán a csapat „elég jól föltalálta magát”.

Ahogy vezetőedző a mérkőzés után

Dávid István a cég tulajdonos vezetője így foglalta össze az aznapi tapasztalatait.- Nem most kezdtük ezt a tevékenységet és ezért úgy vagyunk ezekkel a kitelepülésekkel, hogy a korábbi sikereink nagyon komoly teljesítményre köteleznek bennünket. Az elmúlt évben jó néhány különleges ízesítésű vásári sült kolbásszal kedveskedtünk a vendégeinknek. A legsikeresebb formabontó ízesítés a whisky-s volt. Érdemes volt belevágni. A különféle kolbászfesztiválokon a készítők elképesztő adalékokkal lépnek a közönség elé. Mi viszont változatlanul a józan ész és főképp a magyaros konyha hagyományos határain belül kísérletezünk. Állandó alkotótársammal a feleségemmel, Katával sok időt fordítunk az új íz- és állag kombinációk megálmodásával, valamint a kóstoltatásával. Az is fontos, hogy a megbízható ízlésű barátaink és vendégeink véleményt alkossanak az újdonságainkhoz. Szívesen veszem egy régi barátom, a madocsai hentesmester segítségét is.

Fotó: Balogh Tamás

Kata így látta: Ez a kísérletezés kívülről talán egy játéknak tűnik. Igaz, hogy nem görcsölünk, de nagyon komolyan vesszük. A különböző verziók összetételét hétpecsétes titokként őrizzük, ahogy a termékekről született észrevételeket is. Nekünk tényleg kedvesek és fontosak a vendégeink. Azt szeretnénk, ha elégedetten fogyasztanák a készítményeinket és visszatérnének hozzánk a barátaikkal együtt!

Vissza az alapokhoz?

A zárszó Dávid Istváné lett: - Ez a szezonnyitó esemény arra kötelezett bennünket, hogy a nemzeti ünnep után két nappal a történelmi ízeket megidéző készítménnyel várjuk a hozzánk érkezőket. Nyilván nem lehet ma már a 19. század ízvilágát kínálni. A hozzávalók arányát eddig még soha nem így hangoltuk össze, mint erre a délelőttre. Nagy örömünkre sikeres lett, és sokan újabb porciókat is rendeltek, hogy az otthon maradottak is élvezhessék a mai ízeket. Köszönjük, hogy megtiszteltek bennünket és nálunk csillapították az éhségüket!