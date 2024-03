Mindannyiunk életében vannak, sőt kellenek a biztos pontok, hogy létezni, működni tudjunk. Ez leggyakrabban egy hozzánk közelálló személy, aki világítótoronyként mutatja a helyes irányt, szeret, támogat, és elfogad. Természetesen az én életemben is vannak ilyen személyek. Édesapám, kisfiam és férjem. Nos, nem szeretnék hangulatromboló lenni és urambocsá valakinek a lelkivilágába tiporni. De az én életemben a fentieken kívül van még két fix pont. Mégpedig a fodrász és a pedikűrös. Hozzájuk havonta egyszer mindig el kell látogatnia az ember lányának, ha törik, ha szakad. Nálam ők is felvillannak, ha csak négy hetente is.