A beporzók világnapja a természetvédelmi jeles napok egyike, melyet a beporzók munkájának ünneplése, segítése és védelme kapcsán hívtak életre, olvashatjuk a nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola közösségi oldalán.

Magokat vetettek és nektárban gazdag növényeket ültettek a gyerekek

Fotó: Facebook

Hazánkban március 10-én tartjuk. Ezen a napon nemcsak a házi méhekre és a méhalkatúakra hívják fel a figyelmet, hanem minden olyan élőlényre is, amelyeknek szerepük van a növények megporzásában. A Wikipédián az olvasható, hogy: Az ELTE Természettudományi Kara tudománykommunikáció a természettudományban mesterfokú képzésének egy oktatója és egy hallgatója kezdeményezte 2018. január 11-én. A felhívásban már számos intézmény és civil szervezet támogatására hivatkozhattak, mert mértékadó hazai tudományos és környezeti nevelési fórumok ismerték a problémát és helyeselték a figyelemnek, a mozgósításnak ilyen magas szintjét.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület már korábban is felkarolta a beporzók ügyét. A javaslat mögött a rovarvilág és a beporzást végző rovarok világszerte, de elsősorban az északi féltekén tapasztalt pusztulása, tehát konkrét természetvédelmi probléma és annak orvoslása, illetve a lakossági cselekvésből származó környezeti nevelési lehetősége is ott volt. A pusztulás legfőbb okai a nagyüzemi, iparosodott mezőgazdaság (élőhelyek eltűnése, feldarabolódása, vegyszerhasználat) és a klímaváltozás, tehát globális és ipari léptékű változások. Mégis, ilyen körülmények közepette is egyszerű, lakossági módszerekkel a beporzó rovarok védelmében, életlehetőségeinek javításában jelentős lépések tehetők. Nem utolsósorban a sok ember számára kellemetlen rovarok hasznosságát a beporzók példáján keresztül szemléletesen és hatékonyan lehet ismertetni, elfogadottá tenni.

A beporzók napjának szellemisége annyiban különbözik a méhek napjától (április 30.) és a méhek világnapjától (május 20.), hogy a mérsékelt égövben sem csak a házi méhre, a méhalkatúakra koncentrál, hanem minden beporzó szervezetre, hazánkban elsősorban rovarokra.

Visszatérve a világnaphoz kapcsolódóan Nagyvenyimen tartott rendezvényre, a Kossuth iskola kiemelte a közösségi oldalán: a jeles természetvédelmi naphoz csatlakozva az iskola tanulói sárga ruhát viselve hívták fel a figyelmet a beporzók fontosságára. Ezen a napon számos osztály diákjai virágmagokat vetettek, nektárban gazdag növényeket ültetett.