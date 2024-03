A leglelkesebb szurkolók már közel háromnegyed órával a kezdés előtt elfoglalták helyüket a lelátón, miközben a két csapat már javában melegített - először a parton, aztán a vízben. A hazaiak ütemesen tapsolás után ugrottak medencébe, hogy elkezdjék az úszó gyakorlatokat.

A mérkőzés tétje a dunaújvárosiak szempontjából az volt, hogy megszerezzék első győzelmüket a csoportkörben, eddigi egy pontjukat éppen a franciák ellen szerezték, amikor idegenben büntetőkkel kaptak ki tőlük még októberben.

Viszont az előző két körben óriási csatában csak egy góllal szenvedetek vereséget a sztárcsapat és címvédő Sabadelltől, és a görög Alimostól is hazai pályán. A francia válogatott gerincét adó, ausztrál, kanadai, izraeli, olasz légióssal is rendelkező Mulhouse szintén elveszítette már esélyét a négyes döntőbe jutásra - az új lebonyolítás szerint a csoportok élén záró csapatok kvalifikálnak a final fourba -, de a görögökkel a második helyért még harcban van hazája bajnokságát vezető gall együttes.

DFVE - Mulhouse 13-11 (4-2, 1-4, 5-3, 3-2) DFVE: Maczkó - Garda 4, Kardos D. 4, Mahieu, Szabó 3, Dobi, Jonkl. Csere: Eikel (kapus), Horváth 1, Pál, Sümegi 1, Somogyvári, Kardos L. Vezetőedző: Vad Lajos. Mulhouse: Hedges - Battu, Daule 1, Dhalluin 1, Coutinho 2, Guillet 1, Chiappini 4. Csere: Bouloukbachi 2, Andres, Raspo, Menakerman, Heurtaux, Edgerton. Vezetőedző: Maxim Kordonskiy.

Mihók Attila társ szövetségi kapitány figyelő tekintete előtt is az első negyed majd' utolsó percéig kellett várni arra, hogy először emberelőnybe kerüljön a hazai csapat, miközben a franciák már négyszer játszhattak fórban, azonban nagyszerű védekezéssel, Maczkó bravúrokkal így is 3-2-re vezetett a Dunaújváros. Sőt, az utolsó percben egy újabb előnyt használt ki Kardos Dominika, aki már harmadik gólját szerezve kettőre növelte az előnyt.

Szabó Nikolett három góllal zárt

Fotó: LI

A második negyedben hiába hozta el a labdát a DFVE, kontrát fújtak a bírók, majd kiállítást Sümegire. A fórt szerencsés módon Coutinho értékesítette - Maczkó belekapott a lövésébe, a labda a felső lécre, onnan pedig a gólvonal mögé pattant, 4-3. Kimaradt lehetőségek után Bouloukbachi már egyenlített, egy lövés nélkül zárult akció után pedig már a vezetésért támadhattak a franciák, Mahieu kiállítása nyomán ezt előnyben tehették, de helyén volt a dunaújvárosi blokk. Következő alkalommal se juthatott lövésig a DFVE, mert Horváthra kontrát fújtak, az ellentámadással pedig már élt a Mulhouse, 4-5. Hiába kerestük a centert, leszedték a labdát a kezéről, aztán Garda mutatott be egy remek labdaszerzést, a lefordulásból Horváth úszott kapura, ráfogtak a kezére mikor lőni szeretett volna, ezért ötméteres járt, amit Garda értékesített, 5-5. Kimaradt lehetőségek után az utolsó percben Mahieure ellen ítéltek támadó szabálytalanságot, aztén még ki is állították, a fórból meg Daule bombázott a hálóba úgy, hogy Maczkó még bele tudott érni, 5-6.

Garda Krisztina vezérként játszott

Fotó: LI

A harmadik felvonás első gólját sajnos a franciák lőtték, aztán egy újabb ötöst harcolt ki a dunaújvárosi csapat, Coutinho ezzel végleg kiszállt a meccsből, a labda meg a francia kapuba, 6-7. Erre megint egy számunkra balszerencsés góllal felelt a Mulhouse, blokkon, kapufán megpattanó lövés csorgott a gólvonal mögé. A remeklő Kardos Dominika megint egyre hozta fel csapatát, egy remek védekezés után pedig ismét az egálért támadhatott a DFVE, de rossz bejátszás után az ellenfél jöhetett, ekkor Somogyvári jelentkezett remek szereléssel.

Komoly helyzetig nem jutott a hazai csapat, de kontrát fújtak a bírók, így ismét övék volt a támadás, ráadásul előnybe kerültek. Szenzációs bejátszás után a középen egyedül maradt Horváth a hálóba vágta a labdát, 8-8. Somogyvári is végleg kiszállt a meccsből, a vendégek pedig villámgyorsan kihasználták a lehetőséget, ezzel megint ők vezettek. Az utolsó percre fordulva Sümegi újra egyenlített, szerencsére a bíró a képzeletbeli vonalon túl látta a labdát.

Maczkó remek védése után először szimpla, majd kettős emberelőnybe került a DFVE pár másodperccel a negyed vége előtt, Garda 0,4-el a dudaszó előtt szerzett ismét vezetést jelentő gólt, 10-9.

Dobi elhozta az utolsó ráúszást, s egyből előnybe is került az Újváros, de Sümegit blokkolták, viszont a franciák sem találtak kaput. Bouloukbachi szintén kipontozódott, Maczkó meg bemutatott egy bravúrt, Garda pedig nagyon fontos pillanatban lőtt be egy újabb büntetőt, 11-9. Chiappini bevágott egy kapufás bombát az utolsó öt percre fordulva, aztán megint Maczkó fogott nagyon fontos pillanatban. Főleg, hogy emberelőnyből Szabó gyönyörűen húzta be a labdát centerből a hálóba, 12-10. A két kapus momentumai után két és fél perccel a lefújás előtt Dobi kiállításával éltek a franciák, azaz még nem dőlt el semmi.

Fotó: LI

A DFVE támadása elhalt a vendég védelemben, a bírók semmit nem fújtak, az ellentámadásnál Maczkó megint a helyén volt, Szabó pedig szélről óriási kapufás gólt ragasztott, 13-11. Egy remek védekezés után a harmadik francia állt ki végleg, Vad Lajos időt kért 1:10-el a vége előtt, de sajnos gól nélkül zárult a támadás. A franciák kapusa is előrejött, óriási munkával labdát szerzett a DFVE a gólvonal előtt, hiába volt üres az ellenfél hálója, Garda megtartotta a labdát az utolsó pillanatig.

A dudaszó után pedig felállva tapsolta meg a közönség a nagyszerű teljesítményt és győzelmet.

A csoport másik meccsén az eddig hibátlan és csoportelsőként továbbjutó spanyol Sabadell a görög Alimos NAC Betssonnal játszott késő este.