A Magyar Vöröskereszt 1939 óta toborozza az önkéntes véradókat Magyarországon, 2000 óta az Országos Vérellátó Szolgálattal közösen, hogy hozzájáruljanak a biztonságos hazai vérkészlet fenntartásához – olvasható a szervezet honlapján. Az önkéntes donorok véradása rendkívül fontos, hisz a véradók önzetlen segítsége révén az Országos Vérellátó Szolgálat vérkészítményeket állít elő, amelyeket eljuttat a végfelhasználó egészségügyi intézmények és a rászoruló betegek számára is.

Szulik Ferenc jelenleg százharminchétszeres véradónak a legfőbb motivációja, hogy egy véradással három életet menthet meg

Fotó: Laczkó Izabella

A központi ünnepségen az esemény méltatásakor Fodor Antalné dr., a Magyar Vöröskereszt elnöke elmondta:

Az elképesztő, önzetlen emberi teljesítmények díjazása különösen fontos. Ez alkalommal közösen hívjuk fel a figyelmet arra, hogy mindenki előtt ott a lehetőség, hogy életeket mentsen.

A dunaújvárosi díjátadó eseményen túl Feth Katalin, a Vöröskereszt területi vezetője a közelmúltban közösségi média posztban is megköszönte a helyi, 2023-ban jubiláló véradók teljesítményét. A hatvannégy fős impozáns lista élmezőnyéből egy százharminchétszeres véradót, Szulik Ferencet szólítottunk meg.

– 1977. január 17-én először, és azóta kisebb megszakításokkal folyamatosan adok vért. A sokszoros véradásomat a Vöröskereszt országos eseményén is elismerték már 2019-ben, akkor a Pelikán díj bronz fokozatát kaptam.

Az első véradásomkor még nem voltam tizennyolc éves, tanultam és úgy emlékszem, hogy elsősorban a kíváncsiság hajtott. A véradásaim kapcsán a miértre adott válaszom egyszerűen annyi, ami a szlogenben is benne van, hogy három életet menthetek egyetlen órás elfoglaltsággal. A magam részéről tartom magam ehhez a gondolathoz, még akkor is ha másokat meggyőzni erről nagyon nehéz. Pedig jó lenne felnyitni minél több lehetséges donor szemét. Hiszen a vér csak vérrel pótolható. Nálunk a családban a feleségem és a sógorom is rendszeres véradó – fejtette ki a véradó.

Egyébként a Vasműben dolgoztam műszakos művezetőként, de már nyugdíjas vagyok. Rendszeresen sportolok, sok szabadidős tevékenységem van. Karatéztam, röplabdáztam, szeretek kajakozni, imádok futni és úszni is. Azért is sportolok, mert meg akarom a koromat hazudtolni. Hat évig a sárkényhajó válogatott tagja voltam. Ehhez kapcsolódóan nagyon büszke vagyok rá, hogy 2012-ben az EB-n én voltam a vezérevezős, amikor bronzérmet szereztünk. Szeretek egészségesen élni.

Engem egyébként a véradás is kimondottan felfrissít és kifejezetten elememben vagyok utána. Az az álmom, hogy százötvenszeres véradó lehessek – zárta gondolatait Szulik Ferenc.