Ezeket a veszélyeket egyre nehezebb elkerülni, a megfelelő szabályok kialakításával azonban sokat tehetünk azért, hogy gyermekeink önállóan is biztonságosan éljenek a digitális világ nyújtotta lehetőségekkel. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) új, szülőknek szóló kiadványában az elérhető szülői felügyeleti alkalmazásokat mutatja be. Ezekkel többek között kikerülhetők a gyerekek számára zavaró weboldalak, meghatározható a képernyőidő, az időkorlát pedig a hét különböző napjaira eltérően állítható be. Az alkalmazások beállításában az NMHH YouTube-oldalán elérhető videók nyújthatnak segítséget a szülőknek.

Forrás: NMHH

Az NMHH több kutatása is igazolta, hogy a szülő nevelési stratégiája mennyire befolyásolja a gyermek internetezési, online ismerkedési és kapcsolattartási szokásait. A Digitális Szülőség-kutatásból – többek között – az is kiderül, hogy a passzív nevelési elvet követő szülők gyermekeinek 73 százaléka jelöl vissza gond nélkül ismeretlen embereket a közösségi médiában, míg az aktív nevelési stratégiát követő szülők gyermekeinél ez az arány mindössze 27 százalék.

A digitális nevelés optimális esetben legkésőbb akkor megkezdődik, amikor a gyerek először vesz a kezébe mobil eszközt vagy használ számítógépet. A beszélgetések során kiemelt szerep jut a közösen kialkudott szabályoknak, amelyek segítségével a gyermek megtanulhatja, hogyan reagáljon ismeretlen helyzetben, hogyan hozzon a szülő nélkül is biztonságos döntéseket. További segítség a szülő számára a számítógépekre és mobil eszközökre optimalizált szülői felügyeleti alkalmazások lehetősége. Az NMHH weboldalán és a gyerekaneten.hu oldalon elérhető Van eszköz a kezedben című kiadvány a szülő és gyerek közötti beszélgetésekhez, a szabályok közös kialakításához, valamint a digitális szülői felügyelet megfelelő használatához kíván útmutatót adni, melynek elkészítésében az NMHH szakértői együttműködtek a GameStar magazin szerkesztőségével.

A készítők hangsúlyozzák, hogy a szülők az online világ kihívásaira elsősorban a személyes kapcsolat ápolásával, beszélgetéssel, a közösen kialakított szabályokkal készíthetik fel gyermeküket, ezt egészíthetik ki a technikai eszközök.

Február 6-a, a biztonságos internet napja remek alkalmat és apropót kínál a gondolatcserére a digitális világ előnyeiről és veszélyeiről. Beszélgessük gyermekeinkkel, és éljünk a Van eszköz a kezedben című útmutatóban foglalt lehetőségekkel!