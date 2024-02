A Dunaújvárosi SZC Hild József Technikum, Szakképző Iskola és Szakiskola végzős ács tanulói február 15-én szakmai napon jártak. A Kermi-Ker Kft. meghívásának köszönhetően a diákok a Terrán tetőfedő anyagokat forgalmazó vállalat oktatásán vehettek részt, amely során a megismerkedhettek a tetőfóliák és tartozékainak alkalmazásával. Mindemellett bővebb ismeretet szerezhettek a Zenit Max típusú cserépről és a hozzá tartozó szellőzőcserepek elhelyezéséről és annak anyagszükséglet számításáról – számolt be róla az iskola közösségi-oldalán. A szakmai napon egy új innovációs terméket is bemutattak, valamint ismertették az „Ácskapocs” programot is, amely szerint a kivitelezők pontgyűjtő rendszerbe regisztrálhattak és az összegyűjtött pontokat a későbbiekben majd beválthatják.