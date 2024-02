Az „Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat felújítása, fejlesztése Kulcs településen” címmel elnyert pályázat célja a csapadékvíz okozta károk megelőzése, az életkörülmények és életminőség javítása volt. Kulcson ezek a célok kiemelt jelentőséggel bírnak, hiszen a csapadékvíz elvezetés alapfeltétele a partfalcsúszás megelőzésének. A fejlesztés 232,23 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi Terv Plusz keretében valósult meg.

Az eseményen jelen volt dr. Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke, dr. Mészáros Lajos, a térség országgyűlési képviselője, Jobb Gyula, a település polgármestere, dr. Neumann Helga jegyző, valamint Varga Róbert, a kivitelezéssel megbízott cég – AlbaRoute Kft. ügyvezetője.

Elsőként Jobb Gyula köszöntötte a sajtó képviselőit. A polgármester elmondta, hogy a Deák Ferenc utcában és a lecsatlakozó Hullám, Lejtő és Forrás, valamint a Dózsa György utcákban a meglévő útburkolat felújítása, felszíni csapadékvíz-elvezetése, továbbá a Kossuth és a Dózsa utcában a meglévő burkolt, de nyílt árok javítása és a padka rendezése valósult meg. A vízelvezető rendszerek kiépítésével, felújításával a felszíni csapadékvíz összegyűjtése történik meg, és a közeli árkokba és a Dunába – mint befogadóba – vezetik el, ezzel biztosítva a mélyebben fekvő ingatlanok beázás elleni védelmét, és a partfalcsúszás megelőzését, valamint a Dózsa György utca egy szakaszán az árok befedésével a keskeny utcát közlekedtetőbbé tették. A polgármester minden közreműködőnek, a képviselő testületnek, a vármegyének, és a kormánynak is megköszönte a munkáját. A polgármester a köszönet hangján szól dr. Molnár Krisztián, és dr. Mészáros Lajos a település fejlődésében nyújtott segítségéről, valamint megköszönte a lakosság türelmét is.

Fotó: GL

A polgármester után dr. Molnár Krisztián vette át a szót. Mint elmondta kiemelt cél a településeken élők életkörülményeinek, hétköznapjainak jobbá tétele, komfortérzetük fokozása - ezt szolgálja az átadott fejlesztés is. Ugyanakkor kifejtette, hogy számos más projekt kivitelezése is van jelenleg folyamatban Kulcson és több projekt kezdeményezést, igényt is megismertek a polgármester kezdeményezésére, amelyek megvalósításában továbbra is a település partnerei lesznek, ahogy eddig is.

Dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő a súlyos következményekkel járó partfalcsúszásra emlékeztetett, hangsúlyozta, hogy a településen a lakosság kényelme és komfortja mellett ezért is fontos a felszíni csapadékvíz hatékony elvezetése. Kiemelte, hogy Jobb Gyula polgármester közreműködésével olyan sikeresen ragadja meg a település a pályázati lehetőségeket, amelyekből a lakosság a saját életkörülményeinek javítását profitálja.