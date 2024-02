Hiába nem adjuk meg ismeretlen weboldalakon a személyes adatainkat, bankkártyánkra vonatkozó információkat, lassan már nem telik el úgy nap, hogy ne ütné fel a fejét egy újabb adathalász trükk, aminek így vagy úgy, de az a célja, hogy megrövidítse az embereket. A felismerést pedig csak még inkább nehezíti, hogy mindig újabb és újabb eszközöket vetnek be és teszik ezt SMS-ben, szolgáltató nevével visszaélve, közösségi oldalakon, e-mailben és telefonon, írja a feol.hu.

Ezúttal egy ilyen ’próbálkozásnak’ lettünk majdnem mi is az áldozatai. Az ugyan még nem jelenthető ki teljes bizonyossággal, hogy ez is egy új csalási technika lenne, de azért jobb, ha minél többen tudnak róla. Néhány nappal ezelőtt történt ugyanis, hogy az Allianz nevében kerestek telefonon, nem mutatkoztak be, de mivel nem volt alkalmas a hívás időpontja, így egy másik napot egyeztettem a vonal túlsó végén lévő telefonálóval. A következő hívás az egyeztetett időpontban érkezett is, de akkor sem volt alkalmas, így nem tudtam felvenni, majd rövid időn belül még háromszor-négyszer hívott. Végül este fél7-kor érkezett az utolsó hívás, ekkor már biztos voltam abban, hogy nem az Allianz egy munkatársa próbál elérni. Másnap utánanéztem a telefonszámnak és az egyik telefonszám kereső szerint az elmúlt időszakban több ezren kerestek rá ugyanarra a számra. A megjegyzések között a legtöbb szerint euró alapú befektetést kínált a hívó és szintén nem mutatkozott be, majd amikor az ügyfél bővebb tájékoztatást kért bontották a vonalat.

A történtekkel megkerestük az Allianzt is, akik a következőkről adtak tájékoztatást:

„Az Allianz tiltja az üzletkötőinek, hogy értékesítési céllal előzetes hozzájárulás nélkül hívják az ügyfeleket, valamint minden üzletkötő köteles nálunk bejelenteni a telefonszámát. Ugyanakkor az Allianz termékeit nem csak a biztosító függő ügynökei értékesítik, hanem alkuszok is. Ha ilyen jellegű bejelentés érkezik társaságunkhoz, akkor minden esetben részletesen kivizsgáljuk, hogy a bejelentett telefonszám az Allianz valamelyik értékesítőjéhez tartozik vagy sem, és amennyiben igen, akkor pontosan milyen célból és milyen jogalappal történt a hívás” – áll válaszukban.

Az Allianz továbbá azt javasolják az ügyfeleknek, hogy ha valaki értékesítési céllal ismeretlenül hívja fel őket, akkor mindig kérdezzék meg a hívó nevét és azt, hogy mely cég megbízásából hívták. Jó, ha felegyezik a hívó telefonszámot is, és bejelentik a panaszukat a megnevezett cég részére. Fontos, hogy a panaszt akkor lehet érdemben kivizsgálni, ha a név és a telefonszám is ismert. Sok esetben, mivel csak a telefonszám áll rendelkezésre, a vizsgálat eredménytelen, mert ha például feltöltő kártyás telefont használ a hívó, akkor nem lesz azonosítható a kivizsgálást végző számára.

Az eset kapcsán a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányságnál is érdeklődtünk. Kíváncsiak voltuk arra, hogy például egy ilyen telefonos megkeresésénél vannak-e intő jelek? Hogyan döntheti el az ügyfél, hogy valóban az áll a vonal túlsó végén, akinek mondja magát? Amint választ kapunk a kérdéseinkre azt egy új cikk formájában közöljük.