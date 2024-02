Az éves rendes közgyűlésen, a szokásos napirendi pontok mellett a fő téma az egyesület életében történő jelentős változások megszavazása volt. Ugyanis Mérei Lajos elnök és az elnökség tagjai leköszöntek. Ezt követően új vezetőtestületről szavazott az egyesület közgyűlése. Így az egyesület élére Király Zsolt elnök, Kulcsár Attila titkár, Ambrus Péter gazdasági vezető, Páhi Péter sport és ifjúsági felelős és Jobb Dávid környezetvédelmi felelős került.

A Kulcsi Horgász Egyesület leköszönő és új elnöke, Mérei Lajos és Király Zsolt személyében

Mérei Lajos a leköszönő elnök a következőket mondta el lapunknak:

– A horgászegyesület 2003-ban alakult 11 taggal. Bár alapító tagok voltunk, de az első elnök Lengyel Zoltán halála után vettem át az elnöki pozíciót 2012-ben. Mostanra az egyesületünk már 350 főt számlál. Két népszerű horgászversenyt alapítottunk. A Maratoni horgászversenyt és a Gyermek horgászversenyt minden évben megszerveztük és a visszajelzések alapján nagyszerű élményt adtak a résztvevőknek. Az évek során azonban elfáradtunk. Ezért szeretnénk átadni a stafétát a fiataloknak, akik aktívan és energikusan végzik majd a munkát. Bízunk benne, hogy a hagyományossá vált versenyeinket is folytatják majd, egyúttal eredményes, jó munkát kívánunk nekik – mondta el a leköszönő elnök.

Király Zsolt – aki az új vezető a horgász egyesület élén – megköszönte a tagság bizalmát. Mint elmondta a tájékoztatás fontosságára és az online média bevonására szeretnének elsőként nagyobb figyelmet fordítani, valamint a környezetvédelemmel is aktívan fognak foglalkozni. Ezért több programot is szerveznek majd a terveik szerint a Duna-part védelmében, és a szeméttől való megtisztítása érdekében.

Jobb Gyula polgármester megköszönte a leköszönő elnökség munkáját

Jobb Gyula polgármester a közgyűlésen megköszönte Mérei Lajosnak és feleségének, Méreiné Valinak, a leköszönő elnökségi tagoknak a sok éves önzetlen munkát. A polgármester hangsúlyozta a horgászat szerepét a település horgászturisztikai elképzeléseiben. Kifejtette, hogy az elmúlt évek során Kulcs része lett a magyar horgászéletnek, ennek eredményeként a pergetős versenynaptár állandó helyszíne lett Kulcs. Mind ez pedig a településnek jó hírnevet, kapcsolatokat és bevételt hoznak.

Mészöly Sándor a HOFESZ alelnöke válaszolt a felmerülő kérdésekre

Jelen volt az egyesületi gyűlésen Mészöly Sándor, a HOFESZ alelnöke is. Több felmerülő kérdésben is megkérdezte a tagság. Így beszélt a horgász kártyák megújításáról, de szóba került az állami jegyek kiváltása is. Hiszen annál az egyesületnél lesz tag a horgász ahol ezt kiváltja. Azonban viszonylag kis ráfordítással van lehetőség kettős tagságra is az alelnök tájékoztatása alapján.

A közgyűlés témái közül szintén fontos a horgászok szempontjából, hogy az egyesülettel kapcsolatos összes ügyintézés a helyi könyvtárban, annak nyitva tartási idején lehetséges (mint például a horgász kártya és engedély ügyintézés, fogási naplók leadása, területi és országos jegy értékesítés).