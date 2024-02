Régi hagyomány a Pannon Oktatási Központban, hogy az esti oktatáson tanuló felnőtt diákjaiknak is rendeznek szalagavató ünnepséget. Sokak életében nagy lépés az érettségi megszerzése, eddig eljutni nem könnyű, a szalag náluk is az út végét jelképezi. Csütörtökön Borgulya Zoltán igazgató és Schmehlné Hauszchen Éva felnőttoktatási igazgatóhelyettes köszöntötte a megjelenteket, majd Klujber Anna 11.c osztályos tanulónk műsora tette különlegessé és még meghittebbé az ünnepélyt. Az oktató tanár kollégák szalagtűzője után a végzősöket is büszkeség töltötte el, miután megkapták a szalagjaikat osztályfőnöküktől, Sándor Melinda tanárnőtől - adta hírül az intézmény Facebook-oldala.