A Magyar Parasport Napja 2024-es felhívásához Dunaújváros több középiskolája is csatlakozott. A „Lélekmozgató” elnevezésű programsorozat részeseként a DSZC Lorántffy Zsuzsanna Technikum és Kollégium diákjai rendhagyó testnevelés órák keretében többféle mozgásformát is kipróbáltak, mindezt úgy, hogy közben valamilyen módon korlátozva voltak mozgásukban.

Forrás: Az iskola Facebook oldala

Játékos, de közel sem könnyű kihívásokat teljesítettek a Hild József Technikum, Szakképző Iskola és Szakiskola diákjai is. Amint arról az iskola közösségi-oldalán beszámolt, a Magyar Parasport Napjához kapcsolódó kezdeményezéshez azért is magától értetődő volt csatlakozásuk, mivel az intézményben több sajátos nevelési igényű diák is tanul, köztük büszkeségük, Gulyás Noémi tornász, speciális olimpikon is. Az osztályok egyebek mellett kipróbálhatták, milyen kerekesszékkel szlalomozni és kosárra dobni (ehhez a kerekesszéket a Jószolgálati Otthon Közalapítvány biztosított), vakon labdát vezetni tárgykerüléssel és átlépéssel, illetve a feladatok között volt a társ által irányított, bekötött szemű bójakeresés is, emellett pedig ülőröplabda meccsek is zajlottak.