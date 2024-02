Az intézmény ekkor tartotta a farsangi mulatságot, elsőként az alsósok, később a felsősök számára. Mintha egy mesefilm forgatási szünete lett volna, királylányok, tündérek, szuperhősök, állati maskarákba és igen kreatív jelmezekbe bújt gyerekek (és pedagógusok) járkáltak fel-alá a folyosókon, közöttük a lelkesen sertepertélő szülők, akik igyekeztek tökéletesíteni, s minden szükséges kellékkel felszerelni csemetéjüket a kezdésre. Akik elkészültek, sorra érkeztek is a tornaterembe, az iskolai mulatság központi színterére. Itt elsőként Gálosfai Tímea igazgatónő köszöntötte a fiatalokat és a szülőket. Fontos feladatuk volt a délutánra, nevezetesen az, hogy a jelmezes programmal elűzzék a telet, úgyhogy hamar bele is csaptak a lecsóba. Hagyomány náluk, hogy a farsangi műsort a harmadik évfolyamos tanulók szolgáltatják, így volt ez most is. A három harmadik osztály egy-egy vidám táncos produkcióval alapozta meg a karneváli hangulatot, amelyet aztán a saját osztálytermeikben folytattak az alsósok. 17 órától a felsősöké volt a főszerep. Többek közt számtalan játékos feladattal, bálkirály és bálkirálynő választással színesítették az ő bulijukat. Nem maradhatott el a tombola sem a programkínálatból, ahol nemcsak tárgynyereményeket sorsoltak ki, hanem a szerencsésebbek olyan jutalmat kaptak például, hogy dolgozat alóli felmentés, vagy éppen forró csokizás az igazgatónővel.