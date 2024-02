Az egykori Dunaferr beillesztése a Liberty nemzetközi hálózatába tavaly kezdődött, amikor a cég megnyerte az egykori Dunaferrből kivált két cégre kiírt pályázatot. Az évek óta csődközelben lévő, majd 2023-ban felszámolás alá vont Dunaferr működési és kereskedelmi folyamatait, teljes termelési, finanszírozási rendszerét korszerűsíteni kellett, és kell a továbbiakban is. A Liberty célja az, hogy az elmúlt évtizedben a érdemi fejlesztések és kontroll nélkül üzemelő Dunaferrből modern, XXI. századi, a zöldacél-gyártásban meghatározó szerepet játszó céget hozzon létre.

A 100 napos program megvalósításáról

A 100 napos program megvalósítása során a szervezetfejlesztési, rendszerintegrációs feladatok mellett a Liberty igyekezett csökkenteni az energiafelhasználását, elvi megállapodást kötött kínai partnerével egy elektromos ívkemence beszerzéséről. Az első elektromos ívkemence a tervek szerint 2026 végére, legkésőbb 2027 elejére termelni fog, 1,5 millió tonna/év gyártási kapacitással.

Zajlik a projekt indításához szükséges környezetvédelmi engedélyezési folyamat előkészítése, ahogy megkezdődött a jövőbeli napelem farm telepítéséhez szükséges helyszín felmérése is.

A modern eszközök működtetésének alapfeltétele, hogy a munkavállalók hozzáférjenek azokhoz az átképzési programokhoz, amelyek alkalmassá teszik őket az új technológia kezelésére, használatára. A cégvezetés 2024 második negyedévében szeretné elindítani ezeket a programokat, ahogy megtette a szükséges lépéseket a Greensteel Akadémia, és a GFG Alapítvány magyarországi bevezetése érdekében is.

Az acélipar stratégiai ágazat, kiemelt prioritás

Ahogy lapunk is hírt adott róla, Bánki Erik a Parlament Gazdasági Bizottságának elnöke a novekedes.hu-nak azt nyilatkozta a felszámolás alá került Dunaferről: „a mintegy 2 évtized alatt a technológia megújítására, beruházásokra nem költöttek, a gyár elavult, leamortizálódott. A cég fokozatosan halmozta adósságait, míg egyesek különböző pénzügyi manőverekkel, „trükkök százaival”, milliókat, milliárdokat kerestek a vasmű fokozatos leépítésén...” Bánki Erik bízik abban, hogy „e félév végére a normál termelési ütemet sikerül elérni.” Megerősítette a Liberty elkötelezettségét a tekintetben is, hogy stratégiai céljuk a zöld átállás, amely az ágazat versenyképes és fenntartható jövőjét jelenti. Ennek értelmében a Dunaferr a szénalapú acélgyártásról részben megújuló energiahasználatra fog átállni, napenergiát és emellett paksi villamosenergiát fognak használni a termelés során…”

A bizottság elnöke azt is megerősítette, hogy „a munkavállalók számára megnyugvásra adhat okot az is, hogy nem volt csoportos létszámleépítés, a munkaadó azt nem is tervezi, sőt az új technológia bevezetésével összhangban munkavállalói számára „zöld” képzéseket indít, hogy mindenki itt tudjon maradni, aki szeretne.”

Mindamellett „úgy tűnik, hogy minden korábbi várakozást felülmúlva egy második elektromos kemence kiépítésére is lehetőség nyílhat. Ez a 2028-ra várható további fejlesztés pedig lehetőséget teremt arra, hogy az éves gyártási kapacitás elérje a 3 millió tonnát.” – nyilatkozta a Parlament Gazdasági Bizottságának elnöke.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Van jövője ennek a gyárnak

Az acélpiaci kilátások és a Liberty Steel üzleti terve szerint már látszik az alagút vége. - fogalmazott dr. Mészáros Lajos, a térség országgyűlési képviselője, amikor február 9-én a meleghengerműben járt. Hamarosan, ha nem is teljes kapacitással, de egy felfutó termelés fog megvalósulni a vasműben. Van jövője ennek a gyárnak, hiszen miért is fizetné ki a dolgozókat ennyi hónapon keresztül a Liberty, miért is vállalta volna fel - egy éve - az állam fél éven keresztül a dolgozók bérének kifizetését, ha itt nem lenne arra terv, hogy egy technológiaváltást követően egy zöldacél gyártás (GreenSteel technológia - a szerk.) valósuljon meg.