Krausz Ferenc 2023-ban fizikai Nobel-díjat kapott, ám azóta neki ítélték a Bajor Maximilian Rendet. A Bajor Maximilian Tudományos és Művészeti Rendbe csak a legkiválóbbak kerülhetnek. Magát a rendet még 1853. november 28-án alapította II. Miksa bajor király és bár a történelem viharai miatt volt több olyan időszak, amikor nem vettek fel új tagot, így 1932 és 1979 között nem éltek ezzel a különleges kitüntetéssel, ám 1980-ban megkapta a magas kitüntetést az akkori bajor miniszterelnök, Franz Josef Strauss, és onnantól kezdve újra bevezették a díjazást, írja a feol.hu.

Nemcsak egy egyéni díj

Mint megtudtuk, a Bajor Maximilian Rend nemcsak egy egyéni díj, megalapítása óta, hanem egyben egy rendbirtokosi közösség is, melynek tagjai minden évben találkoznak, hogy tudományos, illetve művészeti előadásokat tartsanak. A München melletti Garching városában működő Max Planck Kvantumoptikai Intézet igazgatójának, Krausz Ferencnek maga a bajor miniszterelnök, Markus Söder adta át az ország legmagasabb rangú kitüntetését. A bajor híradások szerint a politikus azt mondta: – A Maximilian Rend Bajorország legmagasabb rangú kitüntetése, amelyet kiemelkedő tudományos és művészeti teljesítményért adományoznak, lényegében a mi Nobel-díjunk. – A két díjat is elnyerő Krausz Ferenc nemcsak a díjat köszönte meg az elismerés átvételekor, hanem azokat a kitűnő feltételeket is, amelyeket Bajorország a vezető tudományos kutatások számára biztosít.