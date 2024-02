Idei második rendes közgyűlését tartja Dunaújváros MJV közgyűlése, amelyen huszonkilenc napirendi pontot tárgyalnak a képviselők. A nyílt ülésen szó lesz többek között az előző terminus alatt meghozott polgármesteri döntésekről, a Dunaújváros MJV Önkormányzata 2024. évi költségvetése és annak végrehajtása szabályairól szóló rendelet megalkotásáról. Javaslat kerül a grémium asztalára a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők ezévi illetményalapjára vonatkozó rendelet megalkotásával kapcsolatban is. Szó lesz a Volánbusz Zrt. - vel kötött közszolgálati szerződés módosításáról és az egykori Vidám park területe egy részén kialakított Kalandparkra, illetve a Radari Sporttelepre vonatkozó üzemeltetési szerződések változtatásáról is. Terítékre kerül a „Munipolis Kommunikációs rendszer szolgáltatás” egyedi profil tervezése önkormányzati megrendelése és a kapcsolódó megállapodások, adatvédelmi tájékoztatók elfogadása. Szó lesz a közművelődési intézmények 2023. évi beszámolóinak elfogadásáról is.