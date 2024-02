Egyre többet edz tornacsarnokban Kovács Zsófia. Európa-bajnok tornászunk a tavalyi olimpiai kvalifikációs világbajnokság előtt térdsérülést szenvedett, felépülése jó ütemben halad.

„Szépen alakulok, napról napra jobb a lábam. Nyilván a sérült lábam egy picit még le van maradva izomzatban, de jó úton járok a teljes felépülés felé. A gyógytornán és az erőnléti edzéseken van még a hangsúly, de a tornacsarnokban is egyre többet tudok edzeni” – mondta Kovács Zsófia.

A klasszis az antwerpeni vb óta lépésről lépésre rakta össze magát, most már tornaszereken is tud érdemi munkát végezni.

„Korláton tartok a legelőrébb, nyilván ott nem kell használjam a lábam, ott már el is kezdtem az alapelemeket, valamint pár repülő elemet is. Ami a lábamat illeti, a tornacsarnokban futásokat is végzek kisebb nagyobb szökdeléseket is csinálok már.” – számolt be állapotáról a DKSE háromszoros Európa-bajnok tornásza, aki még nem tudta megmondani pontosan, hogy melyik versenyen térhet vissza.