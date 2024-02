A város önkormányzata egy ilyen nagyléptékű programmal igyekezett a település hölgy lakónak kedvében járni, a rendezvény ugyanis rácalmási lakcímkártyával a hölgyek számára ingyenes volt. Az összegyűlt, mintegy hatszáz érdeklődőt Schrick István polgármester köszöntötte a mára már hagyományosnak mondható ünnepségen. Különösen a jelen lévő nőket, „a hétköznapok hőseit, akik szótlanul teszik a dolgukat, akiknek olyan sokat köszönhetünk az első csetlő-botló lépésektől az utolsó, görnyedt háttal megtett lépésekig.”

Elsőként Schrick István, Rácalmás polgármestere köszöntötte a hölgyeket

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Nagy zeneszerzőket, költőket idézett a témában, majd átadta a szót dr. Mészáros Lajosnak, a térség országgyűlési képviselőjének, aki az ünnepi köszöntőt mondta:

„Nincs szebb tartalma életünknek, mint megszépíteni azok életét, akiket szeretünk. Az év ezen időszakában mondunk köszönetet önöknek, akik egyszerre állnak helyt a munkában, az otthonokban, akik barátnők, feleségek, édesanyák, nagymamák, vagyis társak az élet minden területén. Köszöntjük a bölcsők hűséges őreit, a családi tűzhelyek melengetőit, két műszak hőseit, megköszönve betegágyaink virrasztását, ételeink jó ízét és az otthonunk tiszta ragyogását...Köszönjük, hogy vannak nekünk, hogy célt és értelmet adnak életünknek.”

Dr. Mészáros Lajos, a térség országgyűlési képviselője mondott ünnepi beszédet

Fotó: Szabóné



A műsor maga egy különleges összeállítás. Kern Andrásnak, a népszerű Kossuth díjas színművésznek negyedszázada jelent meg az első lemeze, rajta az azóta legendássá vált Lövölde tér című dallal, amelynek zeneszerzője Másik János. Az azóta is roppant népszerű albumon kívül több lemez is fűződik Kern András nevéhez.

Nőnapi műsor Rácalmáson: Kern András és vendégei, Heilig Gábor, Hernádi Judit léptek fel

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Hogy hogyan lett ebből egy ilyen előadói est? Anyaszínházában, a Vígszínházban vetették fel az ötletet, hogy 75. születésnapján lépjen fel addig közzétett dalaival. Aztán ez olyan jól sikerült, hogy elkezdte élni második életét, és azóta járja vele az országot. Olyyan sikerrel, hogy a szervezőknek nem is sikerült március 8-hoz, a nőnaphoz közelebbi időpontot egyeztetni a fellépésre. Vendégeket is hozott magával, jelesül Hernádi Judit (ének) és Heilig Gábor (ének, gitár) énekelt vele a színpadon a végtelenül profi zenekar - Gátos Iván (billentyűs hangszerek), Schneider Zoltán (gitár), Heilig Tamás (basszusgitár), Berec Péter (harmonika), Szentmihályi Gábor (dobok) - kíséretében.

A műsorban elhangzottak a megjelenésük óta népszerű slágerek, olyanok, mint a Pesten születtem, a Hé, 67!, a Pincér-rock, a Moszkva, a Te majd kézen fogsz és hazavezetsz, a Semmi baj és magától értetődően nem maradt el a Lövölde tér sem. Heilig Gábor és Hernádi Judit egyaránt volt partnere duóban is, de mindketten saját slágereikből is ízelítőt adtak, így elhangzott a Sohase mondd! is.

A két ráadás után távozó közönséget a képviselőtestület férfi tagjai várták az ajtóban, és minden hölgyet köszöntöttek egy szál virággal a nőnap alkalmából.

Zsúfolásig megtelt a sportcsarnok küzdőtere a nőnapi ünnepségen

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő