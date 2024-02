Hagyományteremtő céllal rendezték meg a Ki mit tud-ot a Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégiumban. A házi bemutatón mindenki meggyőződhetett arról, hogy a tanulmányi eredmények mellett mennyi mindenben kiválóak a Rudas diákjai. Volt, aki énekkel, más tánccal, szavalattal vagy harcművészeti bemutatóval állt színpadra. Az iskolatársakból és tanárokból álló közösség tapsviharral értékelte a produkciókat és persze a bátorságot is, hiszen tizenéves korban nem egyszerű dolog egy közösség elé kiállni.

Mert ezen a Ki mit tudom igazán volt minden, ami ahhoz kellett, hogy izgalom kísérje a produkciókat. Volt zsűri, oklevelek, drukkerek és persze ajándék mindenkinek, aki színpadra pontosabban a tornaterem parkettájára állt.

Szemenyei István igazgató nagyon jónak tartotta a diák önkormányzat kezdeményezését, hangsúlyozta, hogy nem csupán ezen a házi versenyen szeretnék megmutatni,hogy a dunaújvárosi fiatalok között mennyi valódi tehetség van, hanem meghirdetik a Centrum hangja énekversenyt a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum mind a hat intézménye között.

Bartos Noémi lett a győztesek győztese

Most még csak a jelentkezési időszak van, de úgy tervezik, hogy intézményenként a 2-3 legjobb zenei produkció mutatkozik majd be ugyancsak a Rudas tornatermében március 26-án. Már most látható, hogy lesznek esélyes diákok a Rudasban is, hiszen a győztesek győztese díjat ez alkalommal Bartos Noémi nyerte el egy Amy Winehouse számmal. Az ifjú hölgy boldogan fogadta a gratulációkat, elmondta, hogy még a Vasváriban az ének tanárnője foglalkozott vele, azóta saját örömére énekel csak. Egyelőre úgy véli, hogy a tanulás számára a legfontosabb, hiszen a Rudas után egy jó egyetemre szeretne bekerülni államilag finanszírozott képzésre, hogy ne jelentsen majd a továbbtanulása megterhelést a szüleinek. Árgyelán Dominika a DÖK patronáló tanára fogta össze a szervezést. A fiatal pedagógus beszámolt arról, hogy nem volt egyszerű önbizalmat adni a tehetséges fiataloknak, hogy színpadra merjenek lépni, de úgy véli, hogy jövőre már könnyebb dolga lesz. A zsűri elnöke Suplicz Mihály volt, aki hangsúlyozta, hogy míg a televíziós tehetségkutató versenyek igazából csak a nézettségről szólnak, addig az ilyen és ehhez hasonló események valójában arról, hogy az igazi tehetségek is lehetőséget kapjanak.

Íme a Rudas győztesei: Ranga Petra és Veres Kovács Fanni, Zárai Halács Áron, Bartos Enikő és a Medusa Dance Crew.