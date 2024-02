Az egyik legfontosabb, hogy a város megálmodóinak nem sikerült egy belvárost, egy klasszikus értelemben vett központi, főteret kialakítani, és ezen a téren változás nem történt az elmúlt évtizedekben.

A főutca eredetileg a Vasmű út lett volna és lett is, de elsősorban a rendszerváltás után vesztett ebből a minőségéből. Ennek oka volt, hogy a Dózsa György úton sok kis üzlet, elsősorban ruházati jött létre, később megjelentek a multinacionális nagy üzletláncok képviselői, létre jött két bevásárló center, a Park Center I és a Park Center II.

A Vasmű út központi szerepét nem tudta visszaszerezni, ennek egyik jele, hogy átalakult az üzletek struktúrája, és állandóan változik. Van helyiség, amely egy év alatt már három profilt váltott. Írásunkban azt néztük meg, az utóbbi időben milyen változások történtek a belvárosban az üzletek terén. Tekintsünk a Vasmű útra és közvetlen környékére. Ha a Dunaferr Zrt., bocsánat a Liberty Dunaújváros felől nézzük a képet, a közelmúltban szűnt meg az Allianz biztosító fiókja, és mellette egy szépségszalon. Itt tulajdonváltás történt, egy egészségügyi központ, ami elsősorban mozgásszervi betegségekkel foglalkozik, vásárolta meg az Allianzt és a szépségszalon üzlethelyiségét, és a kettőből építi ki a központját. (Az Allianz a Technikum városrészbe, az egykori Hóvirág presszó helyére költözött.)

Biztosító helyett gyógyászat

Az utóbbi években haldoklott a Dunaújvárossal egyidős, a dunaújvárosiak egyik kedvenc helye, a Napsugár cukrászda, sokáig zárva is volt. Most Resti névvel működik benne egy étterem, de leginkább kiszállítással foglalkozik. A vendéglátásnál maradva: van egy olasz fagyizó és pizzéria, még egy fagyizó, a Boró, valamint a Csillagházban a Corner Hotel és Kávéház, és vele szemben a Gourmand kávéház, és ezzel be is fejeződik a Vasmű úti vendéglátás, ami első látásra szűkösnek tűnik. De tudjuk, kereslet és kínálat a dolgok alfája és omegája.

A legutóbbi két változás a Vasmű úton, hogy bezárt a Vianni, amely egy népszerű vegyesbolt volt. Információink szerint a bezárás oka az, hogy az elmúlt években nyílt ázsiai üzletek miatt visszaesett a forgalmuk, mivel bérlők voltak, nem volt érdemes tovább fenntartani az üzletet. (Átköltöztek a Kék Duna áruházban lévő másik Vianni üzletbe.)

Ebben az esetben kerestünk meg egy ingatlanszakértőt, aki név nélkül, de elmondta véleményét arról, hogy mi is a helyzet a Vasmű úti ingatlanokkal.

Ezek szerint nem is a magas bérleti díjak azok, amelyek megnehezítik a különböző kereskedő és vendéglátóhelyek életét, hanem az utóbbi időben a vállalkozók részére megemelkedett rezsidíjak, és a folyamatosan növő munkabérek. A bérletidíjat, a munkadíjat és a rezsit pedig nagyon nehéz kitermelni, hiszen az árakat nem lehet a végsőkig emelni.

A Vasmű úton történt változás még az MBH Bank fiókjának megszűnése. A bankholding az egykori Budapest Bank Dózsa György úti irodaházába költözött.

Pillanatnyilag semmi információ nem szivárgott ki azzal kapcsolatban, hogy mi lesz a Vasmű úti fiók helyén. Az biztos, a város egyik legforgalmasabb bankautomatája még üzemel, és az irodában sincs semmilyen változásra utaló jel.

Ha már szóba került a Dózsa György út, ne feledkezzünk el az ottani változásokról sem. A Rossmann drogéria a szomszédos Reál élelmiszerüzlet helyére költözött (itt nagyobb lett az üzletterük). A megüresedett Rossmann drogéria helyén szorgos munkálatok folynak.

Hogy mi lesz a helyén, nem tudni. Sokáig tartotta magát, hogy kis TESCO, utána az röppent föl, hogy az egyik bank költözik oda. A legújabb híresztelések szerint - és az információ megbízható forrásból származik –, hogy a Kék Dunába lévő összevont Vianni új otthona lesz. He nem lenne elég csavaros a helyzet, állítólag társbérletben lesznek az egykori Reállal.

Az elhanyagolt Skála

A Dózsa György út belvárosi végén áll a Skálának ismert áruház, ami már régen nem Skála. (A hivatalos nevén Skála-Coop korábban felhagyott a kereskedelmi tevékenységgel és ingatlan-hasznosító céggé alakult át, az egykori Skála áruházak bérlői, tulajdonosai mezőnyében nagy a mozgás.)

A Dunaújvárosi Skálában – ez a felirat még a homlokzaton olvasható, és még mellette a már ugyancsak nem létező Hongkong áruházé – január 25-én nyílt meg a Sinsay üzlete. (A Skála áruházzal kapcsolatban nem kerülhető ki annak megemlítése, hogy borzalmas állapotban van kívülről az épület, ütött-kopott, a kirakatának egy része elhanyagolt. A fentiek kapcsán merül fel a kérdés, ki az igazi tulajdonos és hogyan engedheti meg magának egy Európai Uniós ország megyei jogú városa, hogy szinte a mértani középpontjában csúfoskodjon egy kicsinek éppen nem mondható épület.)

Készül az új Lidl

Ha az írásunkat a Vasmű út Építők útja felőli részéről kezdtük, ott is fejezzük be, és áttételesen egy jó hírrel. Az itt található Lidl diszkontáruház, ami Dunaújváros egyik legnagyobb forgalmát felmutató áruháza. Valószínű, hogy a Lidl Magyarország vezetői is így látják ezt, mert az Aranyvölgyi úti Park Center 1 szomszédságában, a Shell kúttal szemben nyílik egy újabb Lidl.

A fenti példákkal csak néhány profil-, vagy bérlőváltásra hívtuk fel a figyelmet, de még sokat említhetnénk a belváros kapcsán. A kérdés csak az, hogy ezek a változások egy fejlődés részét képezik, avagy éppen a stagnálás, netán a visszasés jeleit mutatják.