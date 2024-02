Remek hangulatban telt a hét utolsó tanítási napja a Bánkiban. A diákok péntek délutánját az iskola egyik legfontosabb közösségi eseménye tette izgalmassá. Az immáron tizenkettedik alkalommal megrendezett Kapcsolda egyfajta képzeletbeli hidat képez az egészséges fiatalok, valamint a speciális figyelmet és foglalkozást igénylő embertársaik között. Az előző évekhez hasonlóan a Bánki megannyi diákja idén is játékos foglalkozások, szórakoztató feladatok és élményekkel teli zenés-táncos programokon keresztül ismerkedhettek meg jobban fogyatékkal élő emberekkel.

A program során a tanulók tapasztalatot szerezhettek arról, hogyan bánjanak sérült embertársaikkal, valamint közvetlenebb módon is megtapasztalhatták, milyen pozitív hatása van közös együttműködésüknek. Fekete-Vadas Zsuzsanna, a DUE Bánki Donát Technikum pedagógusa lapunknak elmondta, az iskolában a Kapcsolda programjain keresztül szeretnék elérni, hogy diákjaik érzékenyebbek legyenek speciális figyelmet igénylő emberek problémáira, azokra a nehézségekre, amikkel nekik nap mint nap meg kell küzdeniük. Korábban a rendezvényen a Móra iskola diákjai is részt vettek, idén a Jószolgálati Otthon gondozottait látták vendégül a bánkisok.„Iskolánkban már hagyománnyá vált ez az esemény. Idén fő célunk, hogy kicsit közelebb hozzuk a Jószoli lakóinak világát tanulóinkhoz, valamint szeretnénk, hogy minél színesebb, változatosabb módon töltsék együtt a délutánt” – tette hozzá Fekete-Vadas Zsuzsanna.

A pénteki esemény egy nagy közös kézműveskedéssel kezdődött. A Jószoli gondozottjait több teremben is várták a Bánki diákjai, ahol farsangi maszkokat és tésztanyakláncokat készíthettek, továbbá lehetőség nyílt muffin dekorálásra, és csillámtetoválás „varratásra” is, az egyik asztalnál pedig társasjátékokkal játszhattak a gondozottak és az iskola tanulói. A kézműves tevékenységek után a sportcsarnokban folytatódott a móka, ahol egy izgalmas sportvetélkedőre invitálták az otthon lakóit. A rendezvényből nem maradhatott ki a zene sem, gitáros és trombitás performansszal kedveskedtek az iskolában vendégeskedőknek, sőt, még egy mesemondó is érkezett az eseményre, szórakoztató programokból tehát nem volt hiány. A délutánt végül egy szuper zumba-produkció zárta, amely során együtt táncolhatott az esemény összes résztvevője.

Amint azt Fekete-Vadas Zsuzsanna megjegyezte, a Kapcsolda az iskola összes diákjának szólt, azonban a részvétel önkéntes alapon működött. „A tanulóknak az eseményen való jelenlét beleszámít az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos teljesítményükbe, de az a tapasztalat, hogy aki egyszer már részese volt ennek az élménynek, a következő alkalommal szívesen visszajön az órák jóváírásának igénye nélkül is” – mondta.